Serena Williams repousse l'échéance, une fois de plus. Et de quelle manière ! L'Américaine a écarté de son chemin la deuxième joueuse mondiale, Annet Kontaveit, (7-6, 2-6, 6-2) en deux heures et 29 minutes de jeu. La joueuse aux 23 Grands Chelems a été parfois grandiose, parfois en difficulté, mais souvent brillante pour aller chercher cette victoire, méritée au vu du contenu du match. Elle se qualifie donc pour le troisième tour de l'US Open, où elle retrouvera Alja Tomljanovic pour tenter, encore une fois, de prolonger le rêve.

