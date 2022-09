Tennis

US Open 3e tour - Une belle frayeur avant la délivrance : Les temps forts de la victoire de Pegula sur Yuan

US OPEN 2022 - Grande première pour Jessica Pegula. L'Américaine, 8e joueuse mondiale et tête de série n°8, s'est qualifiée pour la première fois en huitième de finale de l'US Open en éliminant la Chinoise Yue Yuan, 142e joueuse mondiale et issue des qualifications. Regardez les temps forts de US Open du match Yuan - Pegula. Toute l'actualité du tennis sur Eurosport.

00:03:07, il y a 20 minutes