Tennis

US OPEN - Alcaraz-Tiafoe et Ruud-Khachanov : demi-finales inattendues !

US OPEN - On attendait Medvedev, Kyrgios ou encore Nadal en demi-finales à Flushing Meadows, c'est finalement un quatuor de petits nouveaux à ce stade de la compétition qui se disputera les deux places pour la finale de cet US Open 2022. Petite preview en vidéo d'Alcaraz-Tiafoe et Ruud-Khachanov.

00:00:54, il y a une heure