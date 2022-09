Tennis

US Open - Azarenka sur Kostyuk : "Je ne peux forcer personne à me serrer la main"

US Open - Dans un contexte géopolitique sous haute tension, Azarenka et Kostyuk ne se sont pas serré la main après la victoire de la Biélorusse sur l'Ukrainienne au 2e tour (6-2, 6-3). La tête de série numéro 26 a tenu à tendre la main à ceux "dans le besoin", insistant sur son ouverture d'esprit, devant et loin des caméras. L'intégralité de l'US Open est à suivre sur Eurosport.

00:02:50, il y a une heure