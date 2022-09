Tennis

US OPEN - Berrettini premier qualifié pour les quarts : revivez son long bras de fer avec Davidovich Fokina

US OPEN - Premier qualifié pour les quarts de finale, Matteo Berrettini a dû batailler pour s'imposer en 5 sets (3-6, 7-6 (7/2), 6-3, 4-6, 6-2) et 3h45 de jeu face à David Davidovich Fokina. L'Italien affrontera la tête de sérié numéro 5, Casper Ruud au prochain tour. Revivez les meilleurs moments de la rencontre en vidéo et l'intégralité de l'US Open sur Eurosport.

00:03:14, il y a une heure