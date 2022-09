Ce n'était pas forcément ce que le public du Grandstand attendait. Mais il l'espérait très fort. Et Jenson Brooksby l'a fait. En trois manches, le jeune Américain s'est imposé face à l'un des outsiders du tournoi, Borna Coric. Auréolé de sa victoire à Cincinnati en Masters 1000 avec, entre autres, les scalps de Nadal et de Tsitsipas, la tête de série numéro 25 est tombée de haut, jeudi. Et sur un os.

Huitième de finaliste à l'US Open l'an dernier et éliminé par Novak Djokovic, Brooksby a livré une partie des plus solides. Deux sets maîtrisés de A à Z, le premier et le dernier, et, entre les deux, un bras de fer que l'Américain a finalement remporté au terme d'un jeu décisif des plus accrochés, puisque conclu à 12-10 en faveur du jeune Californien.

14 balles de break gâchées

Durant trois heures, Brooksby a tout fait mieux que Coric, qui peut cependant regretter les 14 balles de break gâchées ! Une seule fois, il a pris le service de son bourreau du jour, qui s'est montré plus économe en termes de fautes directes (34 contre 67). Au prochain tour, Brooksby défiera le vainqueur du match entre Coria et Alcaraz.

