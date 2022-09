Tennis

US OPEN - Bousculée mais jamais dépassée, Gauff écarte Zhang et file en quarts : les temps forts de son succès

US OPEN - Coco Gauff s'est qualifiée pour la première fois de sa carrière en quarts de finale à Flushing Meadows. Victorieuse en deux sets (7-5, 7-5) face à la Chinoise Shuai Zhang et ce malgré un break concédé dans chaque set, l'Américaine a rejoint Caroline Garcia au prochain tour. Revivez les temps forts de sa victoire en vidéo et retrouvez l'intégralité de l'US Open sur Eurosport.fr

00:03:10, il y a une heure