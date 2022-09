Tennis

US Open - Brooksby fait hurler New York, Alcaraz et Evans aussi : le top 5 de samedi

US OPEN 2022 - Jenson Brooksby a réussi le coup du jour face à Carlos Alcaraz, samedi, au 3e tour de l'US Open. Après s'être retrouvé sur les fesses, l'Américain s'est relevé pour conclure et faire hurler le Arthur Ashe. Au programme aussi : son adversaire pour une course folle et Alizé Cornet qui a lobbé Danielle Collins. Régalez-vous ! Suivez l'US Open en intégralité sur Eurosport.

