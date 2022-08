Décidément, l'US Open se fait une spécialité des (petites) polémiques sur les "toilet breaks". Après Stefanos Tsitsipas et ses pauses à rallonge l'an dernier, Bianca Andreescu s'est distinguée lundi lors de l'échauffement de son match du 1er tour face à la Française Harmony Tan (victoire 6-0, 3-6, 6-1) en faisant une demande particulière à l'arbitre. Elle a ainsi requis un passage express aux vestiaires pour changer sa tenue qui la gênait, n'épargnant pas au passage son sponsor principal. "Ce n'est pas ma faute, c'est celle de Nike. Je me sens si mal dans cette robe", a-t-elle ainsi expliqué.

Mais la championne de l'US Open 2019 est ensuite revenue sur cette séquence, considérant qu'elle s'était mal exprimée. "Cette tenue me dérangeait un peu sur certains coups droits, j'avais l'impression qu'elle remontait un peu. Et le vent n'a pas aidé, évidemment. J'essayais de convaincre l'arbitre de ne pas m'enlever un de mes 'toilet breaks', parce que je sais que nous n'avons le droit que d'en prendre deux. Il a été très gentil et m'a dit que ça allait. J'aurais vraiment pu choisir une autre formulation. Donc je m'excuse auprès de tous ceux auxquels j'ai manqué de respect. J'adore Nike et j'espère que je pourrai être avec eux jusqu'à la fin de ma vie", a-t-elle indiqué en guise de mea culpa.

Revenue sur le court avec une autre tenue, Andreescu a eu donc le dernier mot sur le court, avant de se rattraper en dehors. On imagine que le (micro) incident est clos.

