US OPEN - "C'est la meilleure des meilleurs" : McEnroe encense Serena Williams

US OPEN - Vainqueure de la numéro 2 mondiale Anett Kontaveit au 2e tour de l'US Open, Serena Williams semble retrouver ses plus belles heures. John McEnroe est convaincu que l'Américaine est en tout cas la meilleure des meilleurs et l'illustre notamment par le soutien des plus grands, comme Tiger Woods ou LeBron James. L'US Open est à suivre en intégralité sur Eurosport.

00:02:50, il y a 29 minutes