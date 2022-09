A l'image de son tennis tourné désormais à l'extrême vers l'avant, Caroline Garcia est décidément une joueuse qui ne fera jamais les choses à moitié. Étincelante depuis deux mois, inarrêtable même depuis un mois, quasiment injouable depuis dix jours, la Française, qui commençait à revêtir l'allure royale d'une favorite dans cet US Open - elle avait en tout cas les faveurs des bookmakers -, est tombée de haut la nuit dernière en passant complètement à côté de sa demi-finale face à Ons Jabeur, qui l'a laminée 6-1, 6-3 en s'appliquant, pendant les 1h06 qu'aura duré le match, à lui maintenir la tête sous l'eau.

C'est ainsi. Avec Caro, c'est à prendre ou à laisser. Ça passe ou ça casse. Cette fois, ça a cassé et dans les grandes largeurs. La faute bien sûr, dans des proportions que chacun jugera, à une adversaire qui ne lui a jamais réussi et qui a signé une prestation de haut vol, portée sans doute par sa meilleure gestion émotionnelle de l'événement après avoir disputé en juillet la finale de Wimbledon. Mais la Lyonnaise, de son côté, a fait naufrage, avec ses 23 fautes directes pour 12 coups gagnants et un tout petit 48% de points gagnés derrière sa première balle (contre 77% depuis le début du tournoi !), beaucoup moins percutante qu'à l'accoutumée et qui n'a jamais semblé prendre à défaut l'œil de lynx de son adversaire.

Evidemment déçue sans paraître abattue à la manière d'un Nick Kyrgios, qui se sentait "comme une merde" après sa défaite face à Karen Kachanov , ou d'un Andrey Rublev en larmes après savoir été sorti par Frances Tiafoe, Caroline Garcia ne cherchait pas non plus de faux-fuyants en conférence de presse. Elle pointait essentiellement du doigt son début de match cataclysmique, dont elle n'a jamais vraiment pu se relever.

"C'est clair que mon début de match n'a pas été bon, a-t-elle ainsi concédé. J'ai commis tout de suite des fautes sur des points importants. Ce soir (cette nuit, Ndlr), le bras passait moins bien et les jambes bougeaient moins bien. Je ne me déplaçais pas assez vite et je prenais la balle trop tard. Avec mon jeu, dès que je suis un peu plus lente ou moins bien sur la balle, les fautes arrivent très vite…"

Elles sont arrivées par brassées, en effet, et souvent très vite, trop vite dans l'échange. Son adversaire n'eut qu'à se baisser pour les cueillir. Et même par les provoquer de plus en plus au fil du match, au fur et à mesure que la Tunisienne prenait confiance en constatant qu'en face, l'ouragan annoncé n'était en fait qu'une aimable petite brise rafraîchissante.

Jabeur, une main de velours dans un gant d'acier...

On sait tous, depuis longtemps, qu'Ons Jabeur a une main de velours. Face à Garcia, on a définitivement réalisé qu'elle a aussi un gant d'acier. Ça n'était pas forcément le plan initial mais cette nuit, celle qui fera lundi son retour la 2e place mondiale a surclassé la bataille du service, avec huit aces (et combien de services gagnants…) pour deux seulement à son adversaire. Un secteur du jeu dans lequel elle aura, en tout cas, impressionné sa victime.

"Ons fait beaucoup de choses très bien mais c'est vrai que là, elle a particulièrement bien servi, notamment dans le premier set et au début du deuxième set, admettait la Française. Elle est très efficace sur ce coup parce qu'elle trouve les bonnes zones et varie très bien. Son lancer est très bas donc assez difficile à lire. Elle garde aussi la balle très basse avec son slice. Tout cela la rend compliqué à retourner. En revanche, de son côté, elle lisait très bien mon service. Elle a énormément retourné ma première balle (la Française en a pourtant servi 72%, Ndlr) et ensuite, à l'échange, elle commettait très peu de fautes. J'avais le sentiment de n'avoir aucun point gratuit."

Bref : comme on ne saura jamais qui de la poule ou l'œuf est arrivé sur Terre en premier, il est presque impossible de savoir, dans une exacte mesure, qui de Ons Jabeur ou de Caroline Garcia a le plus fait déjouer ou le plus fait briller l'autre. Mais on se mettra d'accord sur un point : la Française est passée à côté de son rendez-vous, dans de trop larges proportions pour espérer mieux. C'est un simple constat, pas un accablement. Et encore moins un reproche. Car reconnaissons-lui le mérite de s'être battue jusqu'à la fin (certes, c'est la moindre des choses) et d'être restée fidèle contre vents et marées à son plan de jeu ultra-risqué, quitte à s'exposer aux redoutables contres adverses.

"J'ai essayé du mieux que j'ai pu, même si je jouais vraiment mal par moments, a par ailleurs déclaré la Française. Il y avait de la nervosité, forcément, pour une demi-finale. J'avais conscience de l'importance de ce match. Et Ons est une joueuse qui a toujours été un challenge pour moi. J'y suis quand même allée, même si c'était horrible de prendre des passings gagnants. J'assume mon jeu."

Quand je vois où j'en étais il y a seulement quelques mois, c'est quand même très positif.

Elle aurait tort de ne pas le faire, après tout. Car si c'est certes ce jeu qui a contribué à précipiter sa perte cette nuit, c'est aussi celui qui l'a portée, depuis deux mois, vers des sommets qu'on ne pensait plus la revoir tutoyer un jour, à bientôt 29 ans. Quatre ans après avoir atteint la 4e place mondiale, puis plongé derrière dans un abîme de doutes, elle en sera récompensée lundi par son grand retour dans le top 10. Mieux encore : une 5e place à la Race, soit un tapis rouge vers une qualification pour le Masters qui se déroulera du 31 octobre au 7 novembre à Fort Worth, aux Etats-Unis.

Pas mal pour une fille qui marchait en béquilles au début du printemps, après avoir subi une intervention au pied. Un épisode noir qui, forcément, relativisait sa déception : "Je n'ai pas fait un bon match aujourd'hui mais quand je vois où j'en étais il y seulement quelques mois, c'est quand même très positif. Je fais une demi-finale en Grand Chelem et un grand bond au classement (elle était 79e fin mai, Ndlr). Donc gardons en tête ce positif. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais apprendre de ce match, et qui peuvent me donner beaucoup d'espoirs pour le futur…"

Et le futur, qu'on se le dise, c'est maintenant. Après avoir vu la Française voler sur le court comme elle l'a fait cet été, pétaradante de santé et de maestria, pas question cette fois d'attendre à nouveau quatre ans pour la retrouver à ce niveau. Ce n'est pas un petit accroc qui changera les choses : nous revoilà tous, à nouveau, accros à Caro.

