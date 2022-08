Tennis

US Open - Cette fois, Cilic n'a pas raté son entrée : le résumé de sa victoire sur Marterer

US OPEN 2022 - Revivez les meilleurs moments de US Open à travers les résumés des matchs en vidéo. Sorti au 1er tour l'an passé, Marin Cilic a réussi son entrée en lice cette année en dominant l'Allemand Maximilian Marterer (6-3, 6-2, 7-5). Le Croate, vainqueur en 2014 et tête de série n°15, affrontera l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas au prochain tour.

00:03:14, il y a 29 minutes