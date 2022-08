Tennis

US Open - Coaching or not coaching ? Paire rappelé à l'ordre par l'arbitre pendant une pause face à Norrie

US OPEN 2022 - Benoit Paire et l'arbitre de son match du 1er tour face à Cameron Norrie à Flushing Meadows se sont échangés quelques mots, le second reprochant au premier de parler avec son coach pendant une pause, imposée en raison d'un malaise d'un spectateur. Incident vite réglé après une petite mise au point réglementaire.

00:02:34, il y a 36 minutes