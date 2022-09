Il y aura, au moins, un représentant français en seconde semaine cette année à l'US Open. Et c'est le plus improbable de tous. Corentin Moutet n'avait pas réussi à franchir le cap des qualifications. Battu au dernier tour par le Chinois Wu Yibing , celui-là même qui défiera cette nuit Daniil Medvedev, il a été repêché en tant que lucky loser. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le gaucher tricolore a fait fructifier ce statut. Il est désormais en huitièmes de finale. Une grande première pour lui dans un tournoi du Grand Chelem.

Face à Pedro Cachin, Moutet a fait du Moutet. Son côté "Jekill and Hyde" s'est plus que jamais exprimé sur ce court 17. Le meilleur, le pire. Le formidable et l'insupportable. S'il a fini par s'imposer en quatre sets (6-3, 4-6, 6-2, 7-5) et un peu plus de trois heures et quart de jeu, il a soufflé le chaud et le froid. Il était le meilleur joueur sur le terrain, mais sa tendance à l'autodestruction a failli lui coûter cher.

L'incroyable comeback du 4e set

Solide et autoritaire en début de rencontre, il a brusquement disparu de la circulation dans le deuxième set, avant de reprendre le contrôle de lui-même et de la partie lors du troisième acte. Puis la face sombre du personnage a resurgi. Un très mauvais jeu de service à l'entame de la quatrième manche lui a coûté un break et une sévère ondulation de la toiture. C'est simple, Corentin Moutet est complètement sorti de son match. Il s'est éparpillé, a fait un peu (beaucoup) n'importe quoi et n'a cessé de parler, à l'arbitre notamment, sur laquelle il a déversé sa frustration.

Après ce break d'entrée, le Français en a concédé un second, puis presque un troisième, puisque Pedro Cachin a eu une balle de 5-0 sur le service de son adversaire. Mais en sauvant ce jeu, Moutet a sauvé son set et, in fine, son match. Mené 5-3, il a réussi à hausser encore son niveau de jeu, avant de crucifier l'Argentin sur un break décisif à 6-5 en sa faveur. Là, sur deux points, il a montré pourquoi il vaut tellement mieux que son classement actuel (112e avant l'US Open). Une défense de fer sur le premier, avec une merveille de lob pour conclure, puis un gigantesque caramel pour s'offrir une balle de match.

C'est à coup sûr une victoire qui doit faire du bien à ce joueur doué mais qui était en quête d'un résultat de ce genre dans un gros tournoi. Finalement, le fait d'avoir été lucky loser lui a peut-être fait du bien, en transformant en bonus tout ce qui pouvait lui arriver. Jamais un lucky loser n'avait atteint les huitièmes de finale à l'US Open... Assuré de revenir assez confortablement dans le Top 100, Corentin Moutet va maintenant s'attaquer à un gros morceau en la personne de Casper Ruud. Si Docteur Moutet laisse Hyde au vestiaire, le voyage pourrait valoir le détour.

