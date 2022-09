Après le premier 8e de finale de sa carrière en Grand Chelem, Corentin Moutet devra patienter avant de disputer son premier quart de finale. Ce dimanche, le Français, 112e joueur mondial et lucky loser, a été stoppé en huitièmes à l’US Open, par le Norvégien Casper Ruud, 7e mondial (6-1, 6-2, 6-7 (4), 6-2) et 3h22 de jeu . La nervosité et même la frustration, marquée par cette improbable série de pompes effectuée dans le premier jeu du deuxième set, se sont alors rapidement emparées du Tricolore de 23 ans, dans une rencontre disputée sur le prestigieux Arthur-Ashe.

A l’issue de cette défaite, le natif de Neuilly-sur-Seine, qui a également écopé d’un point de pénalité pour deux balles envoyées dans les tribunes, était plutôt lucide sur son niveau du jour, en conférence de presse, avec, en plus, une petite pointe de regrets : "Je pense que je n'ai pas vraiment bien joué. Je pouvais faire beaucoup mieux." Mais contre Ruud, le physique n’a visiblement pas été au rendez-vous : "J'étais un peu fatigué des six matches précédents, c'est sûr. C'est pourquoi il était difficile de garder l’intensité et être bon sur mes jambes, bon sur la partie course."

Des difficultés qui ont empêché l’ancien 67e joueur mondial de s’exprimer pleinement dans les deux premiers sets sèchement perdus (6-1, 6-2), avec 20 fautes directes à son actif : "Même moi, je dois donner tout le crédit à mon adversaire, parce qu’il a bien joué, il a mieux joué que moi sur ce match." A 4-4 dans la troisième manche, les mots adressés à son entraîneur ont été très distinctement entendus : "Je suis persuadé que je peux gagner."

Un sentiment que le principal intéressé gardait également après le match : "Je suis un peu déçu, car je pense que j'ai eu mes chances pendant le match, et je pouvais faire beaucoup mieux. Alors je suis un peu déçu de cela, même si j'ai gagné de bons matches ici cette semaine, ces deux semaines, en fait."

Lucky loser, le Tricolore avait débuté son marathon, du côté de Flushing Meadows, le 23 août dernier, au premier tour des qualifications de ce quatrième et dernier Grand Chelem de l’année. Avant de perdre au troisième tour de ces mêmes qualifications. Mais le retrait de Novak Djokovic lui avait finalement ouvert les portes du tableau principal. Stan Wawrinka a abandonné contre lui au premier tour, puis Botic van de Zandschulp et Pedro Cachin ne lui ont pas résisté. Mais pour sa huitième confrontation contre un membre du top 10, le Français n’a donc toujours pas réussi à avoir le dernier mot. Corentin Moutet pourra certainement se consoler d’une autre façon. A la prochaine publication du classement ATP, le Français verra de nouveau son nom apparaître dans le top 100. Et plus précisément à la 82e place mondiale.

