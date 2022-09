Tennis

US OPEN - Costaud au service, Rublev a croqué Norrie dans un match à sens unique : les meilleurs moments

US OPEN - Pour le troisième fois de sa carrière, Andrey Rublev rejoint les quarts de finale de l'US Open. Le Russe n'a pas eu à trop forcer et s'impose en 3 sets 6-4 6-4 6-4 et 2h26 de jeu face à un Cameron Norrie loin de son niveau habituel. La tête de série numéro 9 s'est appuyé sur un jeu de service solide et a profité des fautes direct du Britannique. Revivez les meilleurs moments de ce match.

00:03:12, il y a 10 minutes