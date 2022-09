L'histoire du jour

Ça fait bizarre de le dire. Et, pour être tout à fait honnête, ça fait tout drôle de l'écrire. Et pourtant, une semaine après le coup d'envoi de l'US Open 2022, ne vous pincez pas : on sait d'ores et déjà que le tennis masculin connaîtra un nouveau vainqueur en Grand Chelem dimanche prochain. Dans le top 16, il n'en restait que trois, tous déjà couronnés à New York par ailleurs. Rafael Nadal, l'invincible de 2022, Dimitri Medvedev, le tenant, et un certain Marin Cilic, qui s'était offert son moment d'éternité il y a maintenant huit ans.

Ad

US Open Nadal a tout donné, Alcaraz a tout pris : Le Top 5 points de lundi IL Y A UNE HEURE

On savait que la tâche dévolue à Medvedev serait ardue, parce qu'on ne bisse plus à Flushing depuis 2008 et le fabuleux quintet de Roger Federer. On se doutait que, les tours passant, Rafael Nadal, aussi immortel soit-il, finirait sans doute par traîner la patte. Et, pour être honnête, on ne pensait pas vraiment à Cilic pour aller au bout.

Résultat des courses ? Les trois sont tombés en vingt-quatre heures et nous voici avec un tableau ouvert comme jamais. Et une deuxième semaine qui, si l'on se gardera bien de dire qu'elle est un tournant, qu'une génération a chassé l'autre (d'autant qu'un certain Novak n'est pas à NY pour les raisons que l'on sait), elle offre un goût d'inédit qui n'est pas désagréable en bouche.

Quatre sets pour un exploit monumental : comment Tiafoe a dompté Nadal

Dans un monde où trois hommes ont remporté 63 titres du Grand Chelem depuis 2003, ne laissant que des miettes au reste du plateau, et même si 2022 sera la troisième saison de suite à sacrer un nouveau vainqueur en Majeur (encore à New York), on a quand même envie de donner un petit conseil aux rescapés.

A Nick, Karen, Matteo, Casper, Jannik, Carlos, Andrey et Frances : saisissez votre chance. Ne la laissez pas passer. L'idée répandue aux allures de poncif consiste à dire que, lorsque vous êtes jeune - ou pas si vieux -, le train repassera… Non, ce n'est pas vrai : la locomotive ne revient pas toujours en gare. Une occasion ratée est une immense occasion de gâchée. C'est le moment. Votre moment. Dimanche soir, il n'en restera qu'un. On a hâte de connaître son identité.

Le point du jour

Jannik Sinner a dû s'employer pour sortir Ilya Ivashka. La preuve avec ce point de toute beauté. Sacré coup de poignet.

Un passing dos au filet : le point exceptionnel de Sinner qui lui a ouvert la voie des quarts

On a aimé

L’audace de Niemeier. En termes de prises de risque, et de jeu décomplexé, elle pourrait inspirer de nombreuses joueuses, et joueurs, du circuit. Pour sa première fois en huitième à Flushing, l’Allemande Jule Niemeier n’a été impressionnée ni par le fait de jouer sur le Louis-Armstrong ni par l’aura de son adversaire, Iga Swiatek. L’Allemande de 23 ans a développé un tennis agressif, où ses frappes puissantes et ses nombreuses montées au filet ont fait mal à la numéro 1 mondiale. Et ce ne sont pas ses fautes qui l’ont découragé ou ont enrayé son plan de jeu… du moins jusqu’à la fin du deuxième set, où elle a été rattrapée par son inexpérience, sûrement.

Tiafoe, des paroles aux actes. " Et le joueur de 24 ans a parfaitement prolongé ses ambitions sur le court Arthur-Ashe, livrant un match plein de caractère face au Majorquin. Auteur de 49 coups gagnants dont 18 aces, l’Américain est revenu de 1-3 dans le dernier set pour l’emporter, porté par la foule, pas du tout intimidé par le taureau de Manacor. Le plus grand succès de sa carrière, il ne le doit qu’à lui-même. Je crois que je peux le battre", avait dit Frances Tiafoe avant son huitième de finale face à Rafael Nadal. Et le joueur de 24 ans a parfaitement prolongé ses ambitions sur le court Arthur-Ashe, livrant un match plein de caractère face au Majorquin. Auteur de 49 coups gagnants dont 18 aces, l’Américain est revenu de 1-3 dans le dernier set pour l’emporter, porté par la foule, pas du tout intimidé par le taureau de Manacor. Le plus grand succès de sa carrière, il ne le doit qu’à lui-même.

Tiafoe a tout donné face à Nadal : "Je n'arrive pas à y croire, ça restera un jour incroyable !"

On n'a pas aimé

Le match de Norrie face à Rublev. Ce devait être sa chance de retourner en quart de finale de Grand Chelem, deux mois après son très bon parcours à Wimbledon (demi-finale). Face à un adversaire qu’il avait dominé lors de leur dernier affrontement, qui sortait d’un duel à l’intensité folle de plus de 4 heures et mieux classé (9e contre 11e), Cameron Norrie avait une carte à jouer face à Andrey Rublev. Mais il est passé complètement à côté de son match, donnant à chaque fois le bâton pour se faire battre. Et le Russe ne s’est pas privé de lui infliger une déculottée.

Costaud au service, Rublev a croqué Norrie dans un match à sens unique : les meilleurs moments

Les tergiversations de l’organisation. La pluie avait laissé Flushing plutôt tranquille ces derniers jours, mais elle a fait son retour à l’occasion de la fin de ces huitièmes de finale. Et cela a occasionné des scènes plutôt cocasses, ou plutôt embêtantes pour les joueuses et les joueurs en lice. Si Norrie et Rublev ont interrompu leur match quelques dizaines de minutes, Petra Kvitova et Jessica Pegula, elles, ont dû continuer à jouer, avant que le bruit du toit rétractable du court n’empêche la Tchèque de servir. Pire, le temps de fermer le toit, le court a été inondé, et les deux joueuses, un temps retenues sur le banc, ont donc vu leur rencontre reprendre après plus de 40 minutes sans jouer.

Trois stats à retenir

3. Dans un circuit WTA où les têtes de série ont la mauvaise habitude de sauter trop tôt, Jessica Pegula et Iga Swiatek auront été des modèles de régularité cette année. Les deux joueuses, qui s’apprêtent à croiser le fer à Flushing, vont disputer chacune leur 3e quart de finale de l’année. Si Swiatek est devenue une habituée, Pegula, elle, en a décroché 3 fois plus en 2022 que depuis 2015, année de sa première apparition en Majeur.

Une bulle après une frayeur : comment Swiatek a renversé Niemeier

2. Roger Federer en convalescence, Novak Djokovic privé de voyage à New York en raison de son statut de non-vacciné au Covid-19, et Rafael Nadal tombé en huitième de finale, cette édition de l’US Open nous offre un tableau inédit : c’est seulement la 2e fois, depuis Wimbledon 2004, qu’aucun des trois monstres sacrés ne se hisse en quart de finale d’un tournoi du Grand Chelem. La dernière fois, c’était déjà à l’US Open, il y a deux ans, quand l’Espagnol et le Suisse étaient sur le flanc, sans oublier Roger Federer en convalescence, Novak Djokovic privé de voyage à New York en raison de son statut de non-vacciné au Covid-19, et Rafael Nadal tombé en huitième de finale, cette édition de l’US Open nous offre un tableau inédit : c’est seulement la 2e fois, depuis Wimbledon 2004, qu’aucun des trois monstres sacrés ne se hisse en quart de finale d’un tournoi du Grand Chelem. La dernière fois, c’était déjà à l’US Open, il y a deux ans, quand l’Espagnol et le Suisse étaient sur le flanc, sans oublier l’improbable disqualification du Serbe face à Pablo Carreno Busta en huitièmes.

17. Cela faisait 17 ans qu’un Américain n’avait pas battu Rafael Nadal en Grand Chelem. Avant Frances Tiafoe, le dernier à avoir réalisé cette performance était James Blake, qui l’avait aussi battu à l’US Open, en 2005 (6-4, 4-6, 6-3, 6-1). A l’époque, l’actuel 26e mondial avait donc… 7 ans. Dans ce laps de temps, Nadal avait réussi à éliminer les 27 Américains qui s’étaient mis sur sa route en Majeur (dont Tiafoe, en quart de finale de l’Open d’Australie 2019).

LA DÉCLA : Frances Tiafoe

J'ai eu l'impression que le monde s'était arrêté de tourner. Je n'ai plus rien entendu pendant une minute. Je ne me souviens même plus de ce que je lui ai dit en lui serrant la main. Tout était brouillé. Je commençais à pleurer, je parvenais tout juste à le voir, lui comme mon équipe. Ils étaient tous debout, c'était fou. Mon cœur battait à 1000 à l'heure... Je n'avais jamais rien ressenti de tel dans ma vie.

Juste pour savoir...

On sait qui ne gagnera pas le tournoi. Mais on ne sait toujours pas qui sera le prochain numéro 1 mondial ? Nadal, Ruud ou Alcaraz ?

Si l'on s'en tient à la stricte chronologie, Marin Cilic aura donc été le dernier vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem en lice lors de cette édition 2022 de l'US Open. La cote était à combien ?

Après son exploit, Frances Tiafoe parviendra-t-il à enchaîner et à faire vibrer, un peu plus, le public new-yorkais ?

Le match à ne pas rater mardi : Gauff – Garcia

C’est le moment de vérité pour Caroline Garcia. Souvent rattrapée par son anxiété, comme au début de son huitième de finale face à Alison Riske, la Française a l’occasion de se hisser, pour la première fois de sa carrière, après 42 apparitions en Grand Chelem, dans le dernier carré d’un des quatre tournois les plus prestigieux de la planète.

Face à elle, l’étoile montante du tennis, qui affiche un niveau de jeu ahurissant depuis le début de la quinzaine et qui s’est hissée, comme la Française, en quart de finale sans perdre un set. A cela, rajoutez un bilan défavorable dans les confrontations directes (2 victoires en 2 matches, à Indian Wells en 2021, et en début de saison à Doha), et une atmosphère qui sera, comme ont pu l’expérimenter les adversaires de Serena Williams au début du tournoi, entièrement favorable à l’Américaine.

Dans ces conditions dantesques, la numéro 1 française aura l’occasion de démontrer tous les progrès qu’elle a réalisés ces derniers mois, et les nombreux caps franchis au cours des dernières semaines. Il faudra pour cela réussir à franchir la défense de fer de la joueuse de 18 ans, dont on observera aussi sa résistance à la pression, et sa faculté à répondre aux coups de boutoir de la Lyonnaise, ainsi qu’à son service puissant et varié. Le match, prévu en night-session (1h), a donc tout pour donner envie de rester éveillé au bout de la nuit.

"Avec sa forme physique, Caroline Garcia peut aller chercher la victoire en simple et en double !"

US Open Kyrgios face au "pélican" Khachanov, quart de finale sous haute tension ? IL Y A UNE HEURE