La dernière fois qu'Alejandro Davidovic Fokina a remporté plus de deux matches d'affilé, c'était en avril, à Monte-Carlo, où il avait atteint la finale. Ce vendredi, c'est au troisième tour de l'US Open que l'Espagnol s'est imposé face à Daniel Elahi Galan Riveros (94e mondial) en quatre sets : 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 au bout de trois heures et 17 minutes de jeu. Sans complètement dominer son adversaire, le 39e joueur mondial a tranquillement déroulé pour aller chercher les huitièmes de finale pour la deuxième fois de sa carrière. Il y retrouvera le gagnant du match entre Andy Murray et Matteo Berrettini.

