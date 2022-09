A son poignet droit, un discret bracelet noir, avec ces trois mots : "Why not me ?" "Pourquoi pas moi ?" Frances Tiafoe, qualifié pour la première fois de sa carrière pour les demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem, où il affrontera ce vendredi Carlos Alcaraz, est porté depuis dix jours par une force de conviction qui a peu à peu transformé un rêve distant en ambition crédible. Et s'il remportait l'US Open ?

"Phil Handy, l'assistant coach des Lakers, a cette marque, 'Deuce', raconte le joueur américain. Il m'a donné quelques bracelets. Tout ce qui peut me donner un peu d'inspiration... Oui, pourquoi pas moi ? Croire en soi, c'est énorme. Il faut croire en soi avant que qui que ce soit le fasse." Avant le "Pourquoi pas moi ?", la question avec Tiafoe était plutôt : "Pourquoi n'avance-t-il pas plus vite ?" Il y a un petit moment que son potentiel relève de l'évidence. Gros frappeur, superbe athlète, à la fois puissant et rapide, il s'est élancé sur le circuit avec beaucoup d'armes.

A 18 ans, à New York déjà, il s'inclinait 7-6 au 5e set contre John Isner. Un an plus tard, au même endroit, c'est Roger Federer en personne qu'il poussait à la manche décisive. A 20 ans, son premier titre ATP, à Delray Beach. Puis, quelques jours après son 21e anniversaire, son premier quart de finale en Grand Chelem, à l'Open d'Australie. Nous sommes alors en janvier 2019 et Frances Tiafoe est alors la plus belle promesse du tennis américain.

A mon avis, il n'était pas suffisamment professionnel

Le problème, c'est que tout ceci commence à dater et qu'en trois ans, il n'a pas beaucoup avancé. Et si ce potentiel et cette ascension initiale plutôt rapide avaient été ses pires ennemis ? "On passe par différentes étapes dans la vie. Quand je suis arrivé, je suis vite monté au classement, tout allait bien. Mais en 2019, je suis devenu complaisant avec moi-même et il m'a fallu du temps pour me ressaisir", a-t-il confié après sa victoire contre Andrey Rublev, mercredi. En d'autres termes, Frances ne bossait plus vraiment. Sauf qu'au plus haut niveau, même avec tout le talent du monde, vous prenez vite le mur si vous cessez de chercher à exploiter votre potentiel.

Dans la foulée, le Covid-19 n'a rien arrangé. Début 2020, quand la pandémie déboule et met à l'arrêt le tennis comme le reste, Tiafoe vient tout juste d'engager comme entraîneur Wayne Ferreira, ancien top 10 mondial. Sa première mission aura été de déclencher une prise de conscience chez son poulain. "Ça a été une lutte, sourit le Sud-Africain. Son engagement à l'entraînement comme sur le court n'était pas suffisant."

Frances Tiafoe. Crédit: Getty Images

Cela passait aussi par des choses anodines en apparence mais qui témoignent d'une sorte de relâchement permanent, selon Ferreira : "Parexemple, il adore les sucreries. Le chocolat. Les cookies. Puis il mangeait à n'importe quelle heure. Il ratait le petit-déjeuner. Sa façon de s'alimenter était catastrophique. Les jours de match, il ne mangeait pas au bon moment avant ou après la rencontre. Tout ça, c'est une question de professionnalisme. A mon avis, il n'était pas suffisamment professionnel."

On ne peut pas ne pas l'aimer

Si la maturation a été longue, mais depuis plus d'un an, l'Américain se dédie à son sport. Il a même appris à aimer se faire mal. "J'ai une super équipe autour de moi et j'ai commencé à tomber amoureux du processus, de l'idée d'essayer de devenir meilleur", avoue Tiafoe. Son staff, lui, a eu l'intelligence de s'adapter au bonhomme, comme le révèle Wayne Ferreira : "On ne fait pas des entraînements très longs, parce que je préfère qu'il s'entraîne comme il faut. Donc on essaie de faire du mieux possible dans un temps déterminé, en travaillant sur des choses spécifiques."

Pour franchir ce cap, il ne pouvait probablement pas trouver mieux que Wayne Ferreira. "Si j'ai pu l'aider, c'est parce que je suis passé par là. Certains joueurs ont du mal avec le fait d'être très doués. J'ai eu ce problème : être relativement talentueux et... fainéant. Puis j'ai eu les bonnes personnes, qui m'ont poussé à faire les choses correctement. Entraînement, hygiène de vie, travail physique, nutrition... C'est quelque chose qu'il devait vraiment changer. Ça a pris du temps pour arriver où nous sommes aujourd'hui. Il peut encore s'améliorer sur certaines petites choses, mais on partait de loin."

L'entraîneur sud-africain paraît presque sévère avec son protégé. Mais la ritournelle du "Qui aime bien châtie bien", s'applique ici à merveille et il ne faut pas le titiller bien longtemps pour qu'il lâche tout le bien qu'il pense de son élève. "Il est très humble, souligne Ferreira. C'est une très, très belle personne. Il a un grand cœur, c'est un vrai gentil. On ne peut pas ne pas l'aimer. Il est vraiment spécial."

La demie ? "C'est un peu inattendu"

Aujourd'hui, Tiafoe accorde une totale confiance à son staff, et à son coach en particulier. Mais il s'est demandé si la direction était la bonne. "Quand il a commencé à vraiment bosser, il s'est dit 'Maintenant, il me faut des résultats', explique Wayne Ferreira. Il s'est mis trop de pression. Il voulait trop bien faire tout le temps au lieu d'avoir une approche plus calme, jeu par jeu. Comme il faisait beaucoup d'efforts, il avait besoin d'en recueillir des fruits, gagner des matches, remonter au classement. Mais je l'avais prévenu que ça prendrait du temps." "J'ai arrêté de vouloir être ce que je n'étais pas encore, concède le vainqueur de Rafael Nadal. Je me suis dit que ça viendrait quand ça viendrait, et ça m'a apaisé."

Dans cet US Open, les fruits tombent au centuple. Une surprise pour le duo Tiafoe-Ferreira ? Oui et non, selon le technicien : "Pour différentes raisons, sa saison n'a pas été exceptionnelle mais je savais que nous avions tracé le bon chemin et je pensais que Frances serait fort en fin de saison. Mais je dois dire que faire une demi-finale ici, c'est un peu inattendu. Mais c'est super de le faire (…) Il adore jouer ici à New York, ça aide."

Autant Frances Tiafoe n'espérait pas forcément rallier le dernier carré à Flushing Meadows, autant il ne s'interdit plus rien maintenant qu'il y est. En prime, ses vœux sont exaucés. Mercredi, ayant joué avant Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, il n'avait qu'un souhait : "J'espère qu'ils vont jouer un marathon, mais genre un match super long, pour que le vainqueur soit bien fatigué vendredi." L'Espagnol a passé cinq heures et quart sur le court pour finir à près de trois heures du matin. Une autre raison de se dire "Après tout, pourquoi pas lui ?"

