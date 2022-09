Tennis

US OPEN - Demi-volée de Korda, Serena en mode Federer, Keys et Draper copies conformes : le top 5 de mercredi

US OPEN - Dans le top 5 de la nuit dernière, retrouvez des coups droits long de ligne époustouflants de Madison Keys et Jack Draper, Serena qui conclut une volée à la façon de Federer ou encore Sebastian Korda qui sort une demi-volée extraordinaire pour laisser Tommy Paul sur le carreau. L'US Open est à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport !

00:01:38, il y a 2 minutes