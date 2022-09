Tennis

US Open - Direction demi-finale pour Krejcikova et Siniakova !

US OPEN - New York a pu assister à un quart de finale très serré ce mercredi. Krejcikova et Siniakova ont battu Dabrowski et Olmos en trois sets (6-3, 6-7,6-3). En demi-finale, la paire tchèque sera opposée à Melichar et Perez.

00:03:14, il y a 37 minutes