Tennis

US Open - Draper solide face à Ruusuvuori : les temps forts

US OPEN - Jack Draper passe au second tour du Grand Chelem. Le Britannique a battu Emil Ruusuvuori en trois sets (6-4,6-3,6-3) à New York ce lundi. Le 55e mondial va retrouver au prochain tour le Canadien Félix Auger-aliassime.

00:03:01, il y a 28 minutes