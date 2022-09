Tennis

US Open - Exceptionnelle balle de match : le tweener désespéré de Carreno Busta qui a fait enrager de Minaur

US OPEN 2022 - Pablo Carreno Busta a remporté son match du 3e tour de Flushing Meadows en quatre sets face à Alex de Minaur, sur un dernier point du tie-break fantastique : une volée réflexe et un tweener de défense ont eu raison de l'Australien qui en a manqué son dernier smash, parti dans les tribunes. Voici en images l'une des plus belles balles de match de la quinzaine.

00:00:43, il y a 15 minutes