L'histoire du jour

Il va devenir difficile de trouver les mots pour Caroline Garcia. Chaque match qui passe accouche non seulement d’une victoire, mais aussi de l'affirmation sans cesse renouvelée de son autorité. Elle n'avait jamais battu Alison Riske, son adversaire en huitièmes de finale ? Pas un problème. Elle s'était inclinée deux fois en deux rencontres contre Coco Gauff ? Rebelote. Les deux Américaines ont pris deux sets. Avec Garcia, dans cet US Open, c'est le tarif maison.

Ad

US Open Battu en quart, Kyrgios passe ses nerfs sur ses raquettes, encore une fois IL Y A 14 MINUTES

En réalité, ces statistiques n'ont aucune importance et ne pèsent rien face à la confiance survitaminée de la protégée de Bertrand Perret. On ne parle plus de la même joueuse. "Ça n'a rien à voir", a d'ailleurs souligné Coco Gauff après le match, confirmant qu'elle n'avait pas reconnu la Caroline Garcia qu'elle avait aisément dominée à Doha en début d'année.

Encore une démonstration de force : Comment Garcia a étouffé Gauff

La confiance fait des miracles en tennis et celle de la Lyonnaise est au zénith mais il nous semble même qu'il s'agit là d'autre chose : des certitudes. Caroline Garcia ne surjoue pas. On ne parle pas d'une joueuse euphorique, sur son petit nuage. Tout est maîtrisé. Construit. Elle sait où veut aller et, plus important, elle semble savoir comment. "Flying Caro" a souvent évoqué ces derniers temps cette "ligne directrice" fixée avec son équipe. Après quatre années à se perdre sur des chemins de traverse, au mieux, voire des impasses, c'est une autoroute qu'elle a tracée devant elle. Et là, il faut s'accrocher pour suivre le bolide.

Ce qui impressionne, à défaut de surprendre, puisque ce stade-là aussi a été franchi, c'est sa faculté à gérer tous les contextes. Mardi soir, elle était sur le court Arthur-Ashe, face à la nouvelle star du tennis américain. Une joueuse de neuf ans sa cadette, mais déjà finaliste en Grand Chelem quand elle visait sa première demie. Mais elle n'a eu que faire de tout cela. Parce que, portée par ses certitudes, Caroline Garcia dicte son propre destin. C'est elle qui écrit le scénario. On appelle ça une patronne.

Peut-elle conserver jusqu'au bout ce pouvoir de décision ? La difficulté va continuer à s'accroître. Ons Jabeur, en demi-finale, est une sacrée cliente. Après la finaliste de Roland, voilà la finaliste de Wimbledon. Et, comme de bien entendu, la Française ne l'a jamais battue. C'était même déjà sa bête noire chez les juniors. Mais tout ça, c'était avant. Et avant, ce n'était pas Caroline Garcia. Pas celle-là, en tout cas.

Un point énorme, un dernier coup droit monstrueux : Garcia avait donné le ton d'entrée

On a aimé

Karen Khachanov. Le Russe n'a pas volé Le Russe n'a pas volé sa victoire . Constamment devant au score, il a été globalement plus constant qu'un Nick Kyrgios tantôt brillant, tantôt erratique. Si ce quart de finale s'est joué à peu de choses, sur la durée des cinq sets, la régularité a payé et ce n'est pas illogique. Surtout, Khachanov a toujours su garder la tête froide.

Comme en fin de troisième manche, où il a caviardé une balle de set sur un coup droit d'école. Il aurait pu plonger, mais deux jeux plus tard, il breakait à 6-5 pour reprendre les commandes. Et que dire de ses balles de débreak sauvées dans le dernier acte, alors que Kyrgios ne lâchait rien ? Dans la "tronche", "KK" n'a jamais été aussi fort dans un match avec un enjeu aussi massif.

Khachanov a dompté l'épouvantail Kyrgios : Les temps forts de leur quart de finale

La fin de match de Caroline Garcia. Elle aussi peut se targuer d'avoir été solide sous le crâne. La combinaison de plusieurs facteurs (faire face à une Américaine, l'enjeu d'une première demie majeure, le Arthur-Ashe, la night session) aurait pu, on a presque envie de dire aurait dû rendre la Lyonnaise nerveuse. Elle l'a sans doute été, mais elle a passé outre. "Être stressée, c'est normal", a-t-elle admis.

Mais elle a toujours gardé le contrôle. Ce fut tout particulièrement vrai dans le second set. Son entame de match avait été parfaite mais Coco Gauff, elle, n'était pas là. Mais ce fut bien différent dans la seconde moitié du match. La façon dont Garcia, après avoir breaké d'entrée de deuxième set, a tenu sa mise en jeu jusqu'au bout sans jamais s'affoler, même quand l'Américaine a mené 0-30 à 4-3, en dit très long sur ses dispositions psychologiques du moment. C'est très fort.

Garcia : "L'énergie était folle, j'ai la tête qui bourdonne"

On n'a pas aimé

Le match Ruud-Berrettini. Une affiche entre deux finalistes de Grand Chelem laissait espérer autre chose que Une affiche entre deux finalistes de Grand Chelem laissait espérer autre chose que ce quart de finale oubliable entre Casper Ruud et Matteo Berrettini. Le Norvégien n'y est évidemment pour rien. Il a fait son match et il l'a très bien fait pour s'imposer en trois sets (6-1, 6-4, 7-6) Mais il était compliqué de se passionner pour cette rencontre longtemps à sens unique tant Berrettini, inexistant pendant un set et demi, était à côté de son tennis. La suite fut un peu plus accrochée, mais ce match ne sera pas dans le Top 10 de la quinzaine...

Un premier set de folie, un troisième au mental pour Ruud : les meilleurs moments

La "timidité" d'Ajla Tomljanovic. Formidable tombeuse de Serena Williams, Ajla Tomljanovic jouait son deuxième quart de finale d'affilée mardi après celui de Wimbledon, mais la flamme s'est éteinte pour la joueuse australienne, battue en deux manches (6-4, 7-6) par Ons Jabeur. Elle a parfois donné le sentiment d'être satisfaite d'être arrivée là. Elle n'a pas livré un non-match, elle aurait même pu recoller à un set partout puisqu'elle a mené 5-3 dans la deuxième manche, mais il lui a manqué un supplément d'âme. Celle qui voulait le plus ce match est allée le chercher.

Dominatrice avant de finir au mental, Jabeur se qualifie pour les demies : les meilleurs moments

Trois stats à retenir

0. Matteo Berrettini n'y arrive décidément pas face aux joueurs du Top 10 en Grand Chelem. Sur les huit confrontations de ce type en Majeur, il n’a jamais gagné. L'Italien est passé totalement à côté de son quart de finale face à Casper Ruud. Le constat est d’autant plus troublant que, hors Grand Chelem, il n'a remporté que 3 de ses 18 derniers matches face aux 10 premiers mondiaux, dont aucun des 11 derniers. Celui qu'on voyait bien placé pour s’imposer en Grand Chelem après sa finale à Wimbledon l'an passé, ralenti cette année par les blessures ou le Covid, n'a d'ailleurs, lors de cette série, battu aucun autre top 10 que... Dominic Thiem.

Une qualification au tie-break : revivez la balle de match de Ruud face à Berrettini

5. Après sa victoire contre Coco Gauff, Caroline Garcia continue sa folle ascension au classement. A la Race (classement uniquement depuis le 1er janvier), la Française se hisse virtuellement à la 5e place, juste derrière sa victime du soir. Les trois premières (Iga Swiatek, Ons Jabeur et Jessica Pegula) sont elles aussi encore dans le tableau de cet US Open. Au classement de référence, Garcia passe 10e. Seule Karolina Pliskova peut encore l'empêcher de retrouver le Top 10 lundi prochain si la Tchèque remporte le tournoi.

47%. Le taux de réussite de Nick Kyrgios sur son second service face à Karen Khachanov. Si sa première balle a comme toujours fait des étincelles (31 aces, 79% de points gagnés), l'Australien a été fragile sur sa seconde. Dans ce domaine, Khachanov a fait beaucoup mieux : 64%. Heureusement pour le Russe, car il a passé beaucoup moins de premières que son adversaire (60% contre 72%).

La décla : Ons Jabeur

Avec Caroline, on se connait depuis les juniors. Honnêtement, je suis contente qu'elle soit de retour à la place qui est la sienne. Puis elle travaille avec Bertrand (Bertrand Perret, ancien coach de la Tunisienne et désormais auprès de Caroline Garcia, NDLR). Donc je suis content pour eux, d'une manière générale. Je sais qu'elle a un jeu très agressif. J'essaierai de jouer mon jeu. J'essaierai d'être moi-même.

Juste pour savoir...

Quand reverra-t-on Nick Kyrgios sur un court ? En 2022, c'est peu probable.

Le plus fou, ce serait quoi ? Casper Ruud numéro un mondial en n'ayant gagné que des ATP 250, ou Carlos N°1 alors qu'il était au-delà de la 30e place en début de saison ?

Et sinon, Karen Khachanov en demi-finale, quelqu'un l'avait il y a dix jours?

Avoir comme entraîneur l'ancien coach de sa prochaine adversaire, ce n'est pas une mauvaise chose a priori, non ? #Garcia #Jabeur

Le match à ne pas rater mercredi : Alcaraz - Sinner

A eux deux, ils sont plus jeunes que Roger Federer ou Serena Williams. 40 ans. 21 pour Jannick Sinner. 19 pour Carlos Alcaraz. La rivalité naissante entre l'Italien et l'Espagnol pourrait bien être une des plus marquantes de la décennie à venir. Ils se sont déjà affrontés trois fois en moins d'un an. Alcaraz a enlevé le premier match, à Bercy à l'automne dernier, mais Sinner a gagné leurs deux duels les plus récents, cet été : sur le gazon de Wimbledon puis sur terre à Umag . Mais sur dur extérieur, ce sera une grande première.

Talent, puissance et tension, ce premier Alcaraz - Sinner n'a pas déçu : le résumé

Tous deux sortent d'un combat en cinq sets, respectivement contre Ivashka pour Sinner et Cilic pour Alcaraz. La jeunesse ne ressent peut-être pas la fatigue, mais Alcaraz a tout de même fini son match en pleine nuit. Le physique ne sera donc pas un élément neutre, mais la dimension psychologique sera à scruter de près. Car les quarts de finale constituent pour l'heure un petit plafond de verre pour les deux jeunes stars du circuit. Sinner a calé trois fois, s'inclinant, il est vrai, contre Nadal (Roland-Garros 2020), Tsitsipas (Open d'Australie 2022) et Djokovic (Wimbledon 2022). Pas des peintres.

De son côté, l'élève de Juan Carlos Ferrero a buté sur Auger-Aliassime l'an passé à New York, et contre Zverev à Roland-Garros cette année. L'un des deux va donc franchir un cap mercredi. Les deux victoires de Sinner, toutes fraîches dans l'esprit des deux hommes, peuvent-elles peser ? Peut-être, mais il ne faut pas les surinterpréter. Umag est un 250 et Alcaraz manque encore de références sur gazon. Mais ça ne peut pas faire de mal à Sinner de partir avec cette pensée dans un coin de la tête. En tout cas, ce match peut avoir valeur d'acte fondateur. Et Flushing peut vivre une soirée mémorable.

Alcaraz et Cilic ont électrisé NY jusqu'à 2h30 du matin : les temps forts d'une joute spectaculaire

US Open Garcia, les chiffres fous de son parcours IL Y A 17 MINUTES