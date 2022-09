Tennis

US OPEN - Garcia en quarts en mode express : revivez sa balle de match en vidéo

US OPEN - Caroline Garcia n'a toujours pas concédé le moindre jeu à Flushing Meadows. La Française s'est imposée face à l'Américaine Riske (6-4, 6-1) en 1h22 de jeu. C'est la première fois de sa carrière qu'elle atteint les quarts de finale à New York. Revivez sa balle de match en vidéo et l'intégralité de l'US Open sur Eurosport et Eurosport.fr.

00:00:32, il y a 23 minutes