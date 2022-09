Tennis

US OPEN - Garcia future vainqueure de l'US Open ? "Il faut qu'elle ait l'intime conviction de pouvoir le faire

US OPEN - Opposée à Coco Gauff en quart de finale de l'US Open, Caroline Garcia semble avoir les moyens d'écarter l'Américaine et d'aller chercher la victoire finale. Aux vues de forme et de ses résultats c'est indéniable pour Frédéric Verdier et Justine Hénin, mais en a t-elle l'intime conviction ? C'est la question posée sur le plateau d'Eurosport Tennis Club. Voici l'extrait en vidéo.

00:02:06, il y a 6 minutes