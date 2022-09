L'histoire du jour

Personne ne bat 17 fois Vitas Gerulaitis , avait dit le "Boucle d'or" du tennis américain lorsqu'il avait, enfin, trouvé la clé pour battre Jimmy Connors à sa 17e tentative. Pour l'anecdote, Björn Borg, lui, ne s'était pas gêné pour dominer 17 fois Vitas, qui était pourtant son meilleur ami sur le circuit.

Rafael Nadal, lui, a désormais battu Richard Gasquet 18 fois de suite. S'ils ne sont pas cul et chemise comme l'étaient Borg et Gerulaitis, le Majorquin et le Biterrois s'apprécient énormément. Un lien tissé depuis maintenant un quart de siècle, dès l'enfance. Rafa a même écrit la préface de l'autobiographie de Richard. Mais ça ne l'empêche pas de le martyriser sur le court, encore et encore.

A chaque fois, la même impuissance. Mené 6-0, 6-1, 2-0, Gasquet a même flirté avec une dérouillée historique pour lui contre son bourreau préféré, ce qui veut dire beaucoup. Heureusement, il a su lâcher son bras avant le naufrage intégral pour donner à ce match un semblant d'âme dans une troisième manche où il est même passé à deux points du set avant de s'incliner 7-5. Ça ne change rien, mais c'est déjà ça.

Pour tout dire, on a trouvé un peu triste de voir le Arthur-Ashe lui faire une standing ovation lorsque, après avoir perdu les neuf premiers jeux de la rencontre, il a enfin ouvert son compteur. Le public ne pensait pas à mal, bien sûr, mais cette bienveillance devrait être réservée à un jeune qui débute, pas à un triple demi-finaliste en Grand Chelem.

1h10 et enfin un jeu : l'ovation du public pour Gasquet

"Je n'ai pas le style pour l'inquiéter", a résumé le Français. C'est vrai. Nadal est évidemment bien plus fort que lui, mais ce n'est pas qu'une affaire de niveau. La compatibilité des jeux joue également son rôle. Fabio Fognini n'est pas forcément un meilleur joueur de tennis que Richard Gasquet, mais ses armes sont de nature à lui permettre d'embêter, et même parfois de dominer Nadal. Pas Gasquet. "Il annule toutes mes forces", dit-il de Nadal.

Ça fait donc 18, et ça fera sans doute 19 si retrouvailles il y a. Quand Nadal arrive, Richard Gasquet devient Bill Murray dans Un jour sans fin. Prisonnier, il sait d'avance ce qui l'attend. Sauf que lui, malheureusement, ne se réveillera jamais en sortant de ce cauchemar.

Nadal encore et toujours injouable pour Gasquet : La 18e leçon en images

Le point du jour

Jenson Brooksby n'a pas vraiment existé contre Carlos Alcaraz. Le jeune Américain a pris 3, 3 et 3. Il n'y a qu'en début de troisième manche qu'il a furtivement surnagé, le temps de mener 3-0. C'est au cours de cette brève éclaircie qu'il a remporté le point du match et, à coup sûr, un des points du tournoi. Jugez plutôt.

Smash sur les fesses et passing de revers : le point miraculeux signé Brooksby face à Alcaraz

On a aimé

Le combat Collins-Cornet. Un vrai bon duel, peut-être plus accroché encore que ne l'indique le score (6-4, 7-6) car Danielle Collins et Alizé Cornet se tenaient vraiment de près sur le court Arthur-Ashe, à l'image d'un deuxième set dépourvu de la moindre balle de break, ce qui n'est pas commun dans le tennis féminin. La Niçoise a fini par céder 11-9 dans le jeu décisif, mais elle n'a pas grand-chose à se reprocher. Le tennis de Collins est à haut risque, mais il y a de la maîtrise dans son extrême agressivité. Attention à la finaliste de l'Open d'Australie. Son huitième contre Sabalenka risque de dépoter.

Collins enchaîne les coups gagnants et écoeure Cornet : le résumé

Le thriller Rublev - Shapovalov. Un des matches les plus intenses de cette première semaine chez les hommes, entre deux joueurs en quête de leurs meilleures sensations ces derniers temps. Cela s'est parfois senti samedi, mais le suspense a été au rendez-vous dans cette partie complètement folle, particulièrement dans un cinquième set au couteau, achevé au super tie-break. Le Russe s'en est sorti après plus de quatre heures de lutte.

Plus de 4h de combat et un super tie break : Rublev écarte Shapovalov et file en 8es : le résumé

Le plateau des huitièmes chez les hommes. On aime, plus qu'on a aimé. Il manque certes quelques noms. Stefanos Tsitsipas, surtout. Félix Auger-Aliassime, Hubert Hurkacz ou Taylor Fritz, aussi. Mais ce tableau de 16 a de l'allure et ces huitièmes, surtout, vont nous en dire plus sur chacun des principaux favoris. Medvedev, contre Kyrgios, Nadal, face à Tiafoe, ou encore Alcaraz, qui devra se coltiner Cilic, vont tous passer un test probant et devront évoluer à leur meilleur niveau s'ils ne veulent pas se trouver en danger, voire dans l'avion. Hâte d'y être.

On n'a pas aimé

La sortie douloureuse de Clara Burel. Rien de honteux à s'incliner contre une joueuse du calibre d'Aryna Sabalenka. Mais on aurait aimé que Clara Burel, laminée 6-0, 6-2, puisse livrer un autre match. Malheureusement, la Française était cuite physiquement. Son tournoi, qui a commencé avec les qualifications, a été long. Elle disputait son sixième match à Flushing cette année. Diminuée par une blessure à la cuisse droite, elle n'a pas pu défendre pleinement ses chances. Dommage.

Trop puissante, Sabalenka écrase Burel

Le gros coup de moins bien des prodiges canadiens. Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov sont dans le dur et cela fait un petit moment que ça dure maintenant. Le gaucher Shapovalov est donc tombé après un superbe combat dimanche, mais globalement, il déçoit ces derniers mois. Auger-Aliassime, sorti dès le deuxième tour, battu par Jack Draper, est en train de sévèrement caler lui aussi alors qu'il avait énormément progressé fin 2021 - début 2022. Ils sont encore jeunes, mais FAA et "Shapo" doivent retrouver de l'élan s'ils veulent justifier leur potentiel.

Trois stats à retenir

9. Si Clara Burel a bu à ce point la tasse contre Aryna Sabalenka, c'est en grande partie à cause de cette statistique terrible et rarissime à ce niveau : elle n'a gagné que 9 % des points joués sur sa deuxième balle de service : 3 sur 32.

15. Iga Swiatek n'a toujours pas perdu en Grand Chelem contre une joueuse classée en dehors du Top 100. Samedi, face à Lauren Davis (105e mondiale), la Polonaise a signé sa 15e victoire en 15 rencontres dans les tournois majeurs face à une non-pensionnaire du Top 100. Si on élargit à l'ensemble du circuit, Swiatek a désormais remporté ses 11 dernières rencontres dans ce contexte.

1990. Quart de finaliste l'an dernier à 18 ans, voilà Carlos Alcaraz en huitièmes de finale cette année. Il est le plus jeune joueur depuis Pete Sampras en 1989 et 1990 à atteindre la seconde semaine à l'US Open deux années de suite. S'il se hisse à nouveau en quarts, ce sera un doublé inédit pour un joueur aussi jeune depuis Ken Rosewall et Lewis Hoad en 1952 et 1953 !

Alcaraz n'a pas laissé Brooksby y croire : Les temps forts de leur match du 3e tour

La décla : Victoria Azarenka (sur Fiona Ferro)

Il y a l'histoire de Fiona Ferro qui vient de sortir. Les mots me manquent. Tout ce qu'on peut faire, c'est prendre des nouvelles de la personne et lui tendre la main pour essayer de l'aider. J'applaudis son courage. J'espère qu'elle en ressortira plus forte et que sa carrière ne sera pas ruinée par cette histoire (...). Dans le tennis féminin, je vois beaucoup d'entraîneurs qui rendent leur joueuse dépendante d'eux. Je pense que c'est très dangereux. C'est de la manipulation. J'aimerais qu'on en parle plus souvent. Le métier de l'entraîneur est d'apprendre à sa joueuse à ne pas avoir besoin de lui.

Juste pour savoir...

Et si on retrouvait en demi-finales du tableau masculin les quatre candidats à la place de N°1 mondial Medvedev, Nadal, Alcaraz et Ruud sont toujours là. Ça aurait de la gueule, non ?

Les Russes et les Biélorusses auraient-ils un sentiment de revanche après leur mise à l'écart à Wimbledon ? Hommes et femmes confondus, la colonie sera imposante en huitièmes de finale : Medvedev, Rublev, Khachanov, Kudermetova et Samsonova côté russe, Ivashka, Sabalenka et Azarenka pour le contingent biélorusse.

Stop ou encore dimanche pour Garcia et Moutet, les deux derniers rescapés français en simple après le zéro pointé de samedi ?

Medvedev ou Kyrgios ?

Le match à ne pas rater dimanche : Medvedev - Kyrgios

Pour le coup, le choix est simplissime. C'est non seulement le match du jour mais, on peut l'espérer, un des grands moments du tournoi. Le Medvedev-Kyrgios de Melbourne faisait déjà envie mais celui-ci peut nous emmener dans une autre dimension. L'Australien n'est plus le même joueur. Concerné, dédié à sa carrière, sérieux comme jamais, il exprime enfin son plein potentiel. Medvedev, en dépit de son statut de numéro un mondial, cherche à retrouver le niveau qui était le sien il y a un an. Mais s'il est un endroit où il peut redevenir lui-même, c'est bien à Flushing.

Ici, Daniil est comme chez lui. Finaliste en 2019, demi-finaliste en 2020 et, bien entendu, vainqueur l'an dernier. Il passe un sacré test dimanche. C'est évidemment vrai aussi pour Kyrgios mais la pression est davantage pour le Russe, en quête d'un résultat significatif depuis sa finale en Australie en début d'année. Deux jeux qui se marient bien, deux très fortes personnalités, deux caractères bouillants, chacun dans son style, une night session sur le Arthur-Ashe, il y a vraiment tout pour se régaler.

Pas d’amitié mais "beaucoup de respect" : Medvedev-Kyrgios, "ça va être une bataille fun"

