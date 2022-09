Tennis

US OPEN - Iga Swiatek : "Avant je pleurais entre les sets, maintenant je réfléchis à ce que je dois faire"

US OPEN - Menée un set à zéro face à Aryna Sabalenka en demi-finale, Iga Swiatek a reconnu avoir manqué "d'énergie" dans le premier set avant de trouver les ressources nécessaires pour renverser la situation et finalement s'imposer en 3 sets (3-6, 6-1, 6-4) pour se qualifier pour sa première finale à New York. Retrouvez son interview d'après-match en vidéo.

