Tennis

US OPEN - "J'ai beaucoup progressé ces deux derniers mois"

US OPEN - Victorieuse de l'Américaine Riske en deux sets (6-4, 6-1), Caroline Garcia rejoint les quarts de finale à Flushing Meadows pour la première fois de sa carrière. La Française a reconnu avoir été en difficulté dans le premier set mais s'est montrée satisfaite de son agressivité. Retrouvez son interview en vidéo et l'intégralité de l'US Open sur Eurosport et Eurosport.fr

00:02:25, il y a 14 minutes