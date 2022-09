Tennis

US OPEN - Jabeur en confiance depuis cet été : "Je crois plus en moi, je sais que je peux gagner un Grand Chelem"

US OPEN - Ons Jabeur est en grande forme. Après une finale à Wimbledon, la Tunisienne se sent plus confiante comme elle l'explique après sa victoire contre Tomljanovic. La tête de série numéro 5 sait qu'elle a les capacités pour gagner un titre du Grand Chelem. Il ne lui reste que deux matches pour le faire à l'US Open. Voici son interview en vidéo. L'US Open est à suivre en direct sur Eurosport.

00:01:57, il y a 34 minutes