Jannik Sinner aime les marathons. Depuis l'entame de cette édition 2022 de l'US Open, l'Italien, 13e joueur mondial et tête de série n°11, a désormais remporté deux matches en cinq manches. Ce lundi, c'est contre le Biélorusse Ilya Ivashka, 73e joueur mondial, que le Transalpin a triomphé, en huitièmes de finale (6-1, 5-7, 6-2, 4-6, 6-3), après 3h47 de jeu.

Une rencontre durant laquelle les serveurs n'ont guère été en réussite. La preuve avec le Biélorusse qui a remporté sa première mise en jeu de ce match à 1-3 dans la deuxième manche. Des difficultés dans ce secteur qui lui ont fait perdre largement la première manche (6-1) en seulement 31 petites minutes de jeu. En face, Jannik Sinner a également montré ses limites à ce niveau-là (14 doubles fautes, 46% de premier service).

Sinner comme Djokovic avant lui

En cinq manches, les deux hommes ont joué un total de 40 balles de break. Parfois à des moments décisifs. Comme lorsque Ilya Ivashka, auteur de 64 fautes directes contre 55, a su égaliser à une manche partout, à sa troisième opportunité (7-5). Dès la troisième manche, le 73e joueur mondial, qui visait un premier quart en Grand Chelem, a été breaké à deux reprises sur les sept balles obtenues par Sinner, auteur de 46 points gagnants contre seulement 22 et qui a donc mené deux manches à une (6-2).

Mais le Biélorusse avait bien l'intention de se battre jusqu'au bout. Un sursaut d'orgueil qui lui a permis de pousser Jannik Sinner jusqu'au cinquième set. Ce regain d'énergie a néanmoins été de courte durée, dans une ultime manche marquée par un total de six breaks en neuf jeux disputés. Finalement, c'est donc l'Italien qui a eu le dernier mot.

Le joueur de 21 ans va disputer son premier quart de finale à New York. Un stade de la compétition qu'il connaît finalement bien pour l'avoir déjà atteint lors des trois autres Grands Chelems. Il est le plus jeune à réaliser une telle performance depuis Novak Djokovic, en 2008. Et pour franchir directement un nouveau palier et filer dans le dernier carré, un gros morceau l'attendra forcément, avec Marin Cilic ou Carlos Alcaraz.

