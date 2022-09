Il avait pourtant débuté sa quinzaine de la meilleure des manières. Large vainqueur de Federico Delbonis (6-3, 6-1, 7-5) en moins de deux heures lors de son 1er tour, John Isner s'arrête pourtant là à Flushing Meadows. La faute à un poignet récalcitrant qui l'a forcé à se retirer de cet US Open avant même d'affronter le jeune et talentueux Holger Rune, tête de série 28 du tournoi, au 2e tour. Ce dernier attend donc d'ores et déjà Cameron Norrie ou Joao Sousa au 3e tour.

Il n'y aura donc pas de choc des générations entre "Big John", 37 ans, et le Danois de 19 ans en pleine ascension (il a notamment atteint les quarts de finale à Roland-Garros cette année, NDLR). Pour le tennis US, c'est un deuxième coup dur précoce après l'élimination surprise de son numéro 1, Taylor Fritz (12e mondial), dès le premier tour.

