Tennis

US OPEN - Kyrgios n'a pas fait de sentiment face à Kokikinakis : les temps forts

US OPEN - Nick Kyrgios s'est montré sous son meilleur jour ce lundi du côté de New York. L'Australien n'a rien laissé à son compatriote et ami Thanasi Kokkinakis. Le 25e mondial s'est imposé en trois sets (6-3,6-4,7-6). Son service a été tout simplement parfait. Kokkinakis n'a jamais eu l'occasion d'avoir une balle de break.

