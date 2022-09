Le pourquoi du comment

Sur le fond comme dans la forme, ce n'est pas le dénouement dont rêvait Caroline Garcia. Son été et sa quinzaine new-yorkaise avaient fait naître les espoirs les plus fous. Mais jeudi soir, contre Ons Jabeur, "Flying Caro" est retombée sur la terre de façon brutale. Démantelée 6-1, 6-3, elle n'a jamais vu la moindre ouverture lors de la petite heure passée sur le court Arthur-Ashe. Plus que la défaite en elle-même, si regret il y a pour Garcia, il tiendra à cette sensation toujours désagréable de ne pas avoir joué. Il n'y a rien de pire pour une joueuse.

Rayonnante et conquérante jusqu'ici à New York, elle a soudain semblé trop "petite" pour l'événement. Tendue à l'excès, au point que cela fut presque palpable dans ses mouvements voire sur son visage, la Française n'a pas existé et n'a pas pu s'exprimer. D'où la frustration. Pourquoi une telle tension, perceptible dès le tout début de cette demi-finale ? L'enjeu ? Probablement. C'était sa première demi-finale en Grand Chelem. Pour la première fois, elle mettait les pieds en territoire inconnu. Comme elle l'a admis après le match, elle était aux portes d'une finale majeure, "un rêve de petite fille". Tout cela l'a lestée jeudi. Au pire moment.

Il ne paraît pas excessif de parler de match catastrophique de la part de Caroline Garcia. Le seul domaine dans lequel elle s'est montrée irréprochable, c'est l'attitude. Même à côté de son tennis, elle est restée combattante. A 6-1, 3-1, elle aurait pu dégoupiller, balancer, se décourager, même elle a essayé, jusqu'au bout. Maigre consolation peut-être, mais c'est à souligner. Pour le reste...

S'il faut être deux pour offrir un grand spectacle, il suffit parfois d'être seule pour le mutiler. Était-ce le cas dans ce match ? Oui et non. Oui, parce que la Française s'est sabordée. Mais cette extrême tension avait aussi pour source l'identité de son adversaire. Ons Jabeur est sa bête noire de longue date. Si elles ne s'étaient affrontées que deux fois chez les pros avant ce jeudi soir, leur passif commun remonte aux années juniors puisqu'elles sont de la même génération.

Dans ces lointaines années, la Tunisienne avait posé les pierres d'une domination jamais démentie. Bien sûr, Caroline Garcia n'avait jamais battu Alison Riske ni Coco Gauff. Mais là, il s'agit d'autre chose. Un "trauma" plus durablement ancré, reposant sur une incompatibilité de leurs deux jeux, au détriment de la joueuse tricolore. Garcia savait tout cela et, conjugué à l'ampleur de l'enjeu, cet élément a probablement ajouté du stress au stress. Ons Jabeur n'ignorait pas davantage tout cela. Elle en a tiré profit et a livré le match parfait. Très peu de fioritures, surtout lors d'un premier set très propre, un service ultra-efficace et une gestion parfaite des rares moments délicats (voir ci-dessous).

Le moment-clé

Difficile de trouver un tournant dans une rencontre qui s'est apparentée à une longue ligne droite. Ons Jabeur a pris les commandes d'entrée et ne s'est plus jamais retournée. Malgré tout, elle a été un tout petit peu plus bousculée dans la seconde moitié du deuxième set, avec notamment deux jeux de service plus tendus pour elle à 3-1 et 4-2. Si Caroline Garcia avait pu chaparder un de ces jeux pour signer le débreak et se relancer, le match aurait-il pu tourner ou, au moins, s'équilibrer pour de bon ? On ne le saura jamais. Puis il faut relativiser : même sur les deux jeux cités, la Tunisienne n'a fait face à aucune balle de break. Mais ce fut le moment le plus chaud, ou le plus tiède à gérer pour elle.

La stat : 48

Soit le pourcentage de points gagnés par Caroline Garcia derrière sa... première balle. Un chiffre absolument catastrophique, alors que c'est une des bases de son jeu. Sur ses cinq premiers matches, elle affichait un taux de réussite de 81% (1er tour), 85% (2e tour), 69% (3e tour), 75% (huitième de finale) et 78% (Quart de finale). Le mérite en revient évidemment pour une bonne part à Jabeur et à la qualité de sa relance, mais tout de même. Paradoxalement, Garcia a d’ailleurs été plus "efficace" sur son second service (54%).

La décla : Ons Jabeur

C'est une sensation extraordinaire. Après Wimbledon, il y avait beaucoup de pression sur moi et je suis vraiment soulagée d'avoir confirmé mes résultats. La saison sur dur avait un peu mal commencé, mais je suis très heureuse d'être en finale ici.

La question : Jusqu'où Garcia peut-elle ambitionner de grimper ?

La Lyonnaise a incontestablement touché ses limites jeudi. Que la raison soit une incompatibilité tactique, un stress excessif, de la fatigue après trois mois bien remplis ou, réponse D, un peu de tout ça, elle était très loin de Jabeur et de la finale. Mais cette défaite n'efface pas tout ce qui a été accompli tout au long de cet été. Sa carrière, à l'arrêt depuis près de quatre ans en simple, vient brusquement de redécoller. Trois titres, des victoires sur Swiatek, Sakkari, Sabalenka, Pegula, Gauff, Kvitova et quelques autres et un retour dans le Top 10 en quittant Big Apple.

En un trimestre, Caroline Garcia a gagné un temps fou. "Il y a quelques mois, j'aurais aimé être là où je suis aujourd'hui", a-t-elle rappelé. A charge pour elle de capitaliser sur ce gigantesque bond en avant que personne, en tout cas pas nous, n'avait anticipé. Autre bonne nouvelle pour elle, elle a la garantie de s'ancrer sur les hauteurs du classement jusqu'à la fin du printemps 2023. Elle est désormais numéro 5 à la Race et, à court terme, peut déjà ambitionner de se qualifier pour le Masters de fin d'année. C'est une carotte suffisamment alléchante pour entretenir sa dynamique.

Surtout, la numéro un tricolore a retrouvé un fil conducteur. Si elle garde ce cap, il n'y a pas de raison pour que ses performances récentes ne constituent qu'une parenthèse enchantée. A 28 ans, Garcia n'est plus à l'âge de l'euphorie. Elle a trop engrangé ces derniers temps pour qu'il n'y ait pas de lendemain. Joueuse complète, capable d'être performante sur toutes les surfaces, elle doit faire d'une présence en seconde semaine de Grand Chelem une norme, non une exception. Alors, peut-être, pourra-t-elle, si elle devient une habituée de ces rendez-vous, montrer autre chose que le visage un peu triste de ce jeudi soir à New York.

