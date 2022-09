Tennis

US Open - Même Rune n'a pas réussi à lui prendre un set : Les temps forts de la victoire de Norrie

US OPEN 2022 - Cameron Norrie (9e mondiale) a atteint pour la première fois les 8e de finale de Flushing Meadows en battant 7-5, 6-4, 6-1 le Danois Holger Rune (33e), samedi à New York. Demi-finaliste cet été à Wimbledon, Norrie n'a toujours pas perdu un set à Flushing Meadows. Regardez les temps forts de US Open du match Rune - Norrie. Toute l'actualité du tennis sur Eurosport.

00:03:03, il y a 2 heures