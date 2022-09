Tennis

US Open - Nadal encore et toujours injouable pour Gasquet : Les temps forts de leur match du 3e tour

US OPEN 2022 - Le 3e tour entre Rafael Nadal et Richard Gasquet a encore été à sens unique. Sur Le court Arthur-Ashe, le Français a subi la domination de l'Espagnol pour la 18e fois d'affilée en s'inclinant en trois sets et 2h17 de jeu. Voici en images la 18e leçon qu'a infligée le Majorquin au Tricolore qui a mis plus d'une heure à inscrire son premier jeu, avant de mieux finir le match.

00:03:10, il y a 25 minutes