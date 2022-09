L'histoire du jour

La semaine dernière, après le tirage au sort, nous vous avions comme toujours dévoilé notre liste de matches que nous aimerions voir en première semaine. Nous y avions notamment glissé trois rencontres potentielles du troisième tour chez les hommes : Tsitsipas-Cressy, Alcaraz-Coric et... Nadal-Gasquet. Les deux premières affiches sont tombées à l'eau. Mais Rafa et Ritchie, 72 ans et 22 titres du Grand Chelem à eux deux, seront bien fidèles au poste.

Pourtant, si on en avait envie, la force de notre conviction n'était pas digne de celle d'un Nadal débarquant à Roland-Garros : "Allez, celui-ci, on vous l'offre en bonus, pour le plaisir. C'est l'affiche la plus hypothétique. Pas sûr que l'ami Richard possède encore suffisamment de carburant dans le moteur pour franchir ne serait-ce que deux tours en Grand Chelem avec le format trois sets gagnants."

Comment avons-nous pu douter ? Pardon, Richard. Ledit moteur ne tourne plus à plein régime depuis longtemps, mais l'enfant de Sérignan, s'il fait parfois plus que son âge sur le court, a gardé une motivation de minime première année. Et il a toujours, par moments, de l'or dans la raquette. Face à Miomir Kecmanovic, il a livré un très bon match de tennis pendant deux sets, avant d'afficher un certain courage pour le plier en quatre alors que la menace d'un marathon qui n'augurait rien de bon planait avec de plus en plus d'insistance. Oui, il a fait plaisir, Richard.

Avalanche d'amorties et revers long de ligne : comment Gasquet a maté Kecmanovic

Sa récompense, ce sera donc une 18e confrontation avec Rafael Nadal, qui a cessé d'être son miroir voilà des années, mais avec lequel il entretiendra toujours un lien particulier. Pour la dernière fois peut-être, ce lien va se tisser à nouveau samedi. L'espace d'un set et demi, on a pourtant cru que Fabio Fognini serait de taille à jouer les empêcheurs de se retrouver en rond. L'Italien, en feu, a mené 6-2, 4-2 contre le Majorquin, décidément en mode diesel dans ses matches de ce début de quinzaine. Puis Nadal a remporté 16 des 19 derniers jeux. Fin de la blague.

Quelles sont les chances que ce 18e opus s'achève différemment des 17 premiers ? Minces. Minimes. Infimes. Presque inexistantes. Personne ne bat Richard Gasquet 18 fois de suite sauf sans doute Rafael Nadal. Mais le Biterrois a quand même envie d'y retourner. Pour l'amour du jeu et, quoi qu'on en pense, celui du combat. Il y va "pour faire un grand match et on ne sait jamais ce qu'il peut se passer."

Ça vous fait rire ? Riez. Richard sourit, lui. Il a bu la tasse 17 fois et perdu les 31 sets contre le monstre auquel tout le tennis français aurait aimé le comparer au-delà du printemps 2005, et il en redemande. Parce qu'il est heureux d'être là. Alors, oui, la 18e risque de faire aussi mal que d'habitude. Masochisme ? "Après tout, il n'y a pas de mal à se faire du mal", avions-nous conclu après le tirage. Oui, elle fait du bien cette 18e. Même si elle va faire mal.

Pansement sur le nez, Nadal attend le "challenge" Gasquet

On a aimé

Le match de Clara Burel. C'est vieux comme le tennis. Signer une énorme performance, et peiner à confirmer dans la foulée. Le fameux "match d'après". Pour Clara Burel, il a été superbement négocié. Tombeuse de la gagnante de Wimbledon Elena Rybakina au premier tour, la jeune Française a enchaîné en éliminant la Belge Alison van Uytvanck, 43e mondiale (6-4, 4-6, 6-4). Elle a encore affiché une jolie palette mais, peut-être plus encore, une vraie force de caractère, notamment après avoir été breakée en début de troisième manche. Prometteur, tout ça.

Impériale de fond de court puis dans le dur : Burel a remis les gaz quand il le fallait

La "tronche" de Sabalenka. La prochaine adversaire de Clara Burel, justement. La Biélorusse a accompli un petit miracle jeudi face à Kaia Kanepi. Menée 6-2, 5-1, elle a sauvé deux balles de match avant de revenir pour s'imposer. Sabalenka est parfois une joueuse difficile à cerner et ce fut longtemps très laid à voir sur le court 5. Mais elle a trouvé la porte de sortie. On ne sait trop comment, et elle non plus, sans doute. Mais comment ne pas saluer sa force de caractère sur ce match ? Il faut avoir de la "tronche" pour revenir de la sorte.

Sabalenka, l'incroyable comeback

La montée en puissance de Carlos Alcaraz. Et si le jeune Espagnol avait joué son meilleur match de l'été face à Federico Coria ? En dehors des deux-trois premiers jeux, il a rendu une copie quasiment immaculée sur le court Arthur-Ashe. Vainqueur 6-2, 6-1, 7-5, il s'est montré convaincant. "J'ai vraiment très, très bien joué", a-t-il dit et il est compliqué de le contredire. Il a joué comme un candidat au titre sûr de lui, pas comme un joueur tendu par une quelconque pression. A confirmer, bien sûr, face à une opposition plus sérieuse (Attention à Jenson Brooksby au prochain tour) mais il n'est pas interdit de penser qu'il est lancé.

"Serein" et "rassurant", Carlos Alcaraz "peut aller très loin" dans cet US Open

On n'a pas aimé

Le couac Hurkacz. Deuxième grosse déception consécutive en Grand Chelem pour Hubert Hurkacz. Sorti d'entrée à Wimbledon, le Polonais n'aura pas survécu beaucoup plus longtemps à l'US Open. Il a coincé en quatre sets contre Ilya Ivashka (6-4, 4-6, 7-6, 6-3). Après sa finale à Montréal, on le pensait pourtant relancé, mais après avoir perdu dès son entrée en live à Cincinnati (contre John Isner), il va à nouveau partir la tête basse.

Un outsider au tapis : revivez l'élimination surprise de Hurkacz par Ivashka

Juste pour savoir...

Avez-vous vu la fin du deuxième set entre Brooksby et Coric ? Non ? Alors vous avez raté quelque chose...

Quel est l'affiche la plus excitante de ce troisième tour dans le tableau messieurs ? Berrettini-Murray ? Alcaraz-Brooksby ? Ruud-Paul ? Shapovalov-Rublev ? Un autre ?

De zéro à cinq (Garcia, Cornet, Burel, Moutet et Gasquet), combien de représentants français en deuxième semaine ?

Sur 10, quelle note pour Rafael Nadal sur ses deux premiers tours ?

La décla : Maria Kostyuk

Imaginez que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y ait une collecte de fonds pour les juifs et que des Allemands veuillent jouer. Je ne pense pas que les juifs comprendraient.

Ces mots, Maria Kostyuk les a prononcés jeudi après avoir été battue par Victoria Azarenka. L'Ukrainienne a refusé de serrer la main de la joueuse bélarusse.

Le week-end dernier, Azarenka a été écartée d'un tournoi exhibition organisé avant l'US Open dans le but de collecter des fonds pour l'Ukraine. Kostyuk s'était insurgée contre sa présence à cet événement caritatif, entraînant le rétropédalage des organisateurs. C'est à cela qu'elle fait ici référence.

Raquettes croisées : l'Ukrainienne Kostyuk et la Biélorusse Azarenka évitent de se serrer la main

Trois stats à retenir

1. Grande première pour Alizé Cornet. La Niçoise, qui a battu la Tchèque Katerina Siniakova en trois sets (6-1, 1-6, 6-3) malgré un gros coup de pompe et un gros coup de chaud, s'est qualifiée pour le troisième tour. Pour la première fois de sa carrière, elle atteint (au moins) les 16es de finale de tous les tournois du Grand Chelem dans une même saison. Cornet était quart de finaliste en Australie en début d'année. Elle était également présente en seconde semaine à Wimbledon (huitièmes) et s'était arrêtée au troisième tour à Roland-Garros.

Cornet - Siniakova : Les temps forts

4. Vainqueurs de Joao Sousa et James Duckworth, Cameron Norrie et Dan Evans ont rejoint Jack Draper et Andy Murray en seizièmes de finale. Il y aura donc quatre Britanniques à ce stade de la compétition et c'est tout sauf anodin. En Grand Chelem, c'est une première chez les hommes depuis un quart de siècle puisqu'il faut remonter à Wimbledon en 1997. A l'US Open, c'est même du jamais vu depuis 1933 !

91,3. Le pourcentage de victoires de Rafael Nadal face aux Italiens depuis le début de sa carrière. Sur ces cinq défaites, quatre sont dues à Fabio Fognini. Mais le "Fabulous Fab" de Sanremo n'a donc pu accomplir à nouveau l'exploit cette nuit. Le seul autre joueur italien à avoir triomphé de Nadal ? Andreas Seppi, à Rotterdam, en 2008.

Une gifle venue d'ailleurs : Nadal a ressorti sa spéciale

Le match à ne pas rater vendredi : Berrettini - Murray

C'est une affiche de prestige et on peut même espérer que ce soit un vrai bon gros match de tennis. D'un côté, Matteo Berrettini, demi-finaliste ici-même en 2019, un résultat qui avait marqué sa première grosse performance en Grand Chelem. De l'autre, Andy Murray, vainqueur ici-même il y a dix ans. L'Italien a été privé de Wimbledon à cause du Covid-19. Le Britannique galère depuis cinq ans avec son corps. Chacun ses problèmes.

Mais Murray a lâché mercredi une petite phrase qui laisse quelques espoirs : "Physiquement, c'est la meilleure forme que je tiens depuis plusieurs années. Je me rapproche du niveau que je veux atteindre, j'espère pouvoir faire un bon parcours ici." S'il devait s'imposer contre Matteo Berrettini, ce serait sa plus belle victoire depuis des lustres dans un tournoi de cette importance. L'Italien a souffert contre Hugo Grenier au tour précédent et il devra élever son niveau de jeu pour peu que Murray soit à la hauteur de ce que disent ses mots. Coup d'envoi à 18h, heure française, puisque ce choc ouvrira le programme du Arthur-Ashe.

Un set pour se régler, trois autres pour dérouler : le résumé de la victoire de Murray

