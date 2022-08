Une sortie précoce dans une ambiance feutrée, flirtant avec l'indifférence. Voici ce qu'à vécu Naomi Osaka dans la nuit de mardi à mercredi en clôture de programme de la night session sur le court Arthur Ashe. Le contraste avec la joueuse rayonnante à l'explosivité sans égale qui avait terrassé Serena Williams en finale à Flushing Meadows, et ce face à un public hostile et partisan voici quatre ans, est saisissant. Quant à son niveau de jeu, il n'a plus grand-chose non plus à voir avec celui qui lui avait permis de rééditer sa performance en 2020 malgré le triste huis clos.

Le constat est triste et sans appel, mais depuis son dernier sacre à l'Open d'Australie 2021, Naomi Osaka est portée disparue. En un peu plus d'un an et demi, elle n'a plus gagné le moindre titre. Pire : elle n'a plus atteint la seconde semaine d'un tournoi du Grand Chelem (forfait avant son 2e tour à Roland-Garros, forfait à Wimbledon, 3e tour à l'US Open 2021, 3e tour à l'Open d'Australie 2022, 1er tour à Roland-Garros 2022 et forfait à Wimbledon 2022).

Naomi Osaka lors de l'US Open 2022

Détachée du résultat, elle a pris le Arthur-Ashe... en photo

Cette défaite au 1er tour de l'US Open n'est donc pas vraiment une surprise, d'autant qu'elle affrontait d'entrée Danielle Collins, finaliste à Melbourne en début d'année. Tout sauf un tirage facile. Mais le plus préoccupant, c'est qu'Osaka elle-même semblait s'y attendre. "J'ai perdu au 1er tour aussi en France, donc ça n'a pas été une super année. Mais je pense que c'était juste spécial de jouer sur le court Arthur-Ashe. Beaucoup de joueuses et de joueurs seraient prêts à mourir pour avoir cette opportunité. Je suis très reconnaissante au tournoi de m'avoir laissée jouer dessus alors même que je ne suis pas tête de série", a-t-elle lâché en conférence de presse.

Outre le fait qu'elle ait été sacrée déjà deux fois à Flushing, affronter une Américaine en vue a sans doute ainsi convaincu les organisateurs de lui laisser cet honneur. Mais le plus surprenant dans tout cela fut le comportement d'Osaka après sa défaite. Loin d'être effondrée comme cela lui était arrivé précédemment après avoir brisé le tabou de ses problèmes de santé mentale, elle n'a pas semblé plus affectée que cela, prenant même le court… en photo.

"J'ai pris une photo du court, parce qu'il était cool et beau. Juste pour m'en souvenir", a-t-elle encore expliqué. Il s'agissait peut-être juste d'une envie du moment, mais on peut se demander si l'acte ne cache pas un état d'esprit plus profond. Celui d'une joueuse qui, après avoir tant souffert des attentes des autres et des siennes quant aux résultats, cherche à s'en détacher. Alors la menace de l'indifférence pourrait poindre et la suite de la carrière de la Japonaise s'inscrire en pointillés.

Elle peut toujours se relancer... si elle le veut

"Ma tête part dans tous les sens. Ce que je veux dire, c'est que je suis le genre de personne qui réfléchit beaucoup, jusqu'au point où c'est trop. Parfois quand je joue, je dois me dire d'arrêter de penser et de jouer plus à l'instinct. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut que je me détende un peu parce qu'il y a beaucoup de chaos dans ma tête en ce moment", a encore dévoilé l'intéressée, visiblement toujours en proie à un certain nombre de démons.

Si Osaka semble donc toujours perdue, l'est-elle déjà pour son sport ? Il est vraisemblablement trop tôt pour le dire, et elle-même ne le sait probablement pas. Gênée par les blessures (tendon d'Achille qui l'a privée de Wimbledon et dos pendant cette tournée américaine), elle avait néanmoins connu une éclaircie au printemps dernier avec une finale à Miami face à Iga Swiatek. En pleine possession de ses moyens et avec un fil conducteur, elle reste une formidable joueuse de tennis grâce à une qualité de frappe hors normes notamment.

"J'ai seulement joué en Australie, un peu de terre battue et cette tournée américaine sur dur. Tout le monde doit composer avec les blessures. Je dirais que ça a été plus visible pour moi cette année. Mais je pense que je peux apprendre de cela. J'ai appris beaucoup de choses sur mon corps, ses points faibles et sur ce que je pouvais faire en termes de prévention contre les blessures. Ce sport est vraiment physique mais c'est mon travail de gérer ça." A 24 ans, la Japonaise a encore une grande partie de sa carrière devant elle. A elle de savoir ce qu'elle veut en faire. Là est le grand mystère.

