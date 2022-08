Tennis

US Open - Novak Dojokoic - John McEnroe : "Faudra m’expliquer pourquoi il a pu jouer l’année dernière sans être vacciné"

US Open 2022 – Le dernier Grand Chelem de l’année a débuté ce lundi à New York sans Novak Djokovic. Le Serbe toujours non-vacciné contre le covid n’est pas autorisé à entrer sur le territoire américain. John McEnroe revient sur son absence et déplore le manque de logique entre sa participation autorisée l’année dernière mais refusée cette année. Suivez l’US Open en intégralité sur Eurosport.

00:02:00, il y a une heure