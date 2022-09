Tennis

US OPEN -Ons Jabeur : "Pour une fois, j'ai écouté mon coach"

US OPEN - Qualifiée pour sa deuxième finale de Grand Chelem consécutive, Ons Jabeur était satisfaite de son niveau de jeu après sa victoire face à Caroline Garcia (6-1, 6-3) et a reconnu "avoir écouté son coach pour une fois", mettant en avant le travail de son équipe tunisienne au plus haut niveau.

00:01:42, il y a une heure