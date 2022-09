Daniil Medvedev a perdu gros dimanche soir sur le court Arthur-Ashe. Vaincu en quatre sets par un ébouriffant Nick Kyrgios, le Russe a échoué dans sa quête du doublé new-yorkais, tout en étant désormais certain de perdre sa place de numéro un mondial. Il pourrait même descendre du podium au classement ATP. La conséquence de son échec du jour et, au-delà, de résultats en net recul depuis plusieurs mois. Mais s'il n'est probablement pas satisfait de sa saison, il ne doit pas nourrir trop de regrets sur ce match. Il a été battu par meilleur que lui.

Le choc de cette nuit à New York en dit sans doute aussi long ce que Medvedev n'est plus tout à fait que sur ce que Kyrgios est désormais. La performance du natif de Canberra, dans la droite ligne de ce qu'il a accompli cet été, ne constitue pas une gigantesque surprise. Mais Medvedev a tout de même été très impressionné, jusqu'à livrer ce compliment : "J'ai joué Novak et Rafa. Ils sont incroyables. Ce soir, Nick était à leur niveau à mon avis, dans un style différent. C'était vraiment un match de haut niveau. De son côté, je veux dire."

Il est dur à jouer

Le futur ex-tenant du titre (il l'est encore pour une semaine après tout) a désormais perdu quatre fois en cinq confrontations face à Nick Kyrgios. Il est donc bien placé pour mesurer la difficulté de la mission. "Il est dur à jouer, juge Medvedev. Son service est incroyable. Mais du fond du court, ce n'est pas non plus comme si tu avais l'avantage dès le début du point. Il joue bien. Il a tous les coups."

Le seul regret du protégé de Gilles Cervara est d'avoir attrapé un coup de froid ces derniers jours, qui l'a un peu diminué physiquement. "Physiquement, j'ai commencé à me sentir moins bien dans le troisième set, explique-t-il. Ça a sans doute fait la différence. Aujourd'hui, je me sentais un peu malade. Je tombe toujours malade aux États-Unis à cause de la clim' à fond. L'an passé, c'était à Cincinnati, ce qui était une bonne chose car c'est rare de tomber deux fois malade en deux, trois semaines. Mais ce n'est pas une excuse. Nick a très bien joué. Puis il m'a battu à Montréal et je n'étais pas malade..."

L'Australien a clairement gagné le respect de tous ces derniers temps et Medvedev n'échappe pas à cette nouvelle règle. Mais la réciproque est vraie. Si Kyrgios n'a manifesté aucune joie particulière après la balle de match, c'est par déférence envers sa victime : "Je n'ai pas trop célébré, parce que je sais que si je joue contre lui neuf fois de plus, il sera probablement au-dessus de moi la plupart du temps." Presque étonnant alors qu'il vient de s'imposer deux fois en moins d'un mois face à Medvedev.

Nick Kyrgios ira-t-il au bout à New York ? Crédit: Imago

Aller au bout

Pour autant, il a conscience d'avoir atteint une forme de plénitude dimanche, surtout dans les deux derniers sets, où il a évolué dans une dimension qui l'a rendu injouable, même pour Medvedev. "Je me suis senti tellement libéré dans le troisième et le quatrième set, dit-il. Je m'amusais beaucoup, je profitais de chaque moment. Je suis vraiment fier de ça. Globalement, j'ai très bien joué. En retour, j'ai été incroyable. Je suis très fier de ça."

Et maintenant ? Nick Kyrgios devient-il l'épouvantail du haut du tableau, voire le favori du tournoi ? "S'il continue comme ça, il peut aller au bout", glisse Daniil Medvedev, qui jure ne pas avoir été surpris : "Non, pas vraiment. Je n'ai pas été étonné mais j'aurais aimé qu'il rate un peu plus..." De son côté, Kyrgios semble plus dans la peau de celui qui a fixé un cap et garde le regard droit vers l'horizon que dans celle du chien fou gagné par l'euphorie. "Ce n'est qu'un huitième de finale. Je suis en quarts."

Là aussi, il a changé. Il y a six mois, qui aurait cru qu'une place dans le grand huit d'un Grand Chelem puisse constituer pour lui une sorte de "service minimum". Mais Kyrgios a d'autres plans : "C'est mon dernier tournoi avant de rentrer en Australie. J'ai envie d'aller au bout." Pas d'arrogance dans cette ambition affichée. Juste une évidence.

Le top 5 de dimanche : Kyrgios, Ruud et Garcia font le show

