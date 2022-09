Tennis

US OPEN - Premier quart de finale chez elle pour Pegula : revivez sa balle de match contre Kvitova

US OPEN - Rien n'a été pour Petra Kvitova face à Jessica Pegula et l'Américaine en a profité. La tête de série numéro 8 s'est imposée facilement en 2 sets (6-3 6-2) et 1h13 de jeu contre la double vainqueure de Wimbledon. Pour la première fois de carrière, elle rejoint les quarts de finale sur son grand chelem. Revivez sa balle de match dans les conditions du direct.

00:00:42, il y a une heure