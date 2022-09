Monte-Carlo 2005 : La seule "vraie" chance a posteriori

Tour : Demi-finale

Score : 6-7(6), 6-4, 6-3

C'était le temps des promesses et des espoirs fous. A 18 ans - comme Rafael Nadal -, Richard Gasquet éblouit la planète tennis de son talent et incarne alors le futur brillant du jeu. Sorti des qualifications à Monte-Carlo après avoir gagné deux titres en Challengers et 101e mondial, il se présente face au Majorquin après avoir réussi l'exploit d'éliminer le numéro 1 mondial Roger Federer au bout du tie-break décisif et reste sur 16 succès.

Il débarque donc sur le court avec une confiance gonflée à bloc et arrache le premier set au tie-break alors que Nadal avait servi pour virer en tête à 5-4. Ses revers longs de ligne font se lever les spectateurs et il fait même le break d'entrée de deuxième manche (7-6, 2-0). A 2-2, il obtient même une autre occasion de se détacher mais l'Espagnol accroche un bout de ligne d'un passing désespéré en bout de course en revers, depuis devenu l'une de ses marques de fabrique. Dans ce 2e set très accroché, le Biterrois craque finalement alors qu'il sert pour revenir à 5-5. C'est à l'usure qu'il cédera par la suite malgré un beau début de. Il n'aura jamais été aussi proche de battre "Rafa".

Roland-Garros 2005 : Le choc attendu fait pschitt

Tour : 16e de finale

Score : 6-4, 6-3, 6-2

Un mois et demi plus tard, les deux jeunes loups se retrouvent au 3e tour de Roland-Garros. Leur affrontement fait saliver les amateurs de tennis, convaincus de peut-être assister à la naissance de l'une des futures grandes rivalités du jeu. Car si depuis leur demi-finale haletante sur le Rocher, Nadal a effectué une véritable razzia sur terre battue (titres à Monte-Carlo, Barcelone et Rome soit 19 matches gagnés consécutivement), Gasquet n'est pas en reste puisqu'il a cédé d'un rien en finale à Hambourg contre Roger Federer.

Les spectateurs se préparent à sortir les popcorns et espèrent même un marathon… mais patatras ! C'est une démonstration à sens unique. Un break concédé d'entrée et voilà Gasquet condamné à courir après le score, une position inconfortable de laquelle il ne sortira jamais. Mais au-delà de ce constat arithmétique, ce qui frappe, c'est le monde d'écart entre les deux joueurs sur le plan physique. Pourtant nés quelques jours après le Majorquin, le Biterrois ne peut supporter l'intensité mise sur chaque point par son adversaire. Il constate malgré lui la naissance d'un phénomène. "J'ai l'impression d'être un junior et lui un senior. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de Rafael Nadal, il n'y en a qu'un. J'ai beaucoup de choses à faire pour le rattraper…", constate-t-il, lucide.

Nadal - Gasquet, Roland-Garros 2005. Crédit: AFP

Toronto 2008 : La dernière illusion

Tour : Quart de finale

Score : 6-7(12), 6-2, 6-1

C'est à ce jour le dernier set remporté par Gasquet face à Nadal, mais quel set ! Alors bien installés sur le circuit, ils n'ont plus de secrets l'un pour l'autre et le Biterrois commence à nourrir un petit complexe puisqu'il a perdu leurs quatre premières confrontations. Mais il a pris une manche lors de trois de ces duels : à Monte-Carlo donc, mais aussi à Estoril en 2004 (6-4, 3-6, 6-2) et en match de poule du Masters de Shanghaï 2007 (3-6, 6-3, 6-4). Il n'en reste pas moins qu'avant ce quart de finale canadien, Nadal est en pleine bourre, il est en passe de ravir le trône du tennis mondial à Roger Federer qu'il a battu quelques semaines plus tôt lors d'une finale devenue légendaire à Wimbledon.

On ne donne donc pas cher de la peau de Gasquet, tout de même 12e à l'ATP. Toutes ces considérations ne l'empêchent pas de produire un tennis de très haute volée, très agressif sur les secondes balles adverses avec des montées au filet, et de s'adjuger un tie-break haletant 14 points à 12 d'un splendide passing de coup droit croisé. L'exploit serait-il envisageable ? Evidemment non, face à un tel monstre de puissance et d'endurance. Epuisé par son effort, le Français ne marquera plus que trois jeux sur quinze, balayé par la tornade. Pour le moins frustrant.

Coupe Davis 2011 : Dans l'enfer de Cordoue

Tour : Demi-finale

Score : 6-3, 6-0, 6-1

De l'eau a coulé sous les ponts depuis Toronto. Plus exactement trois ans. Et l'ardoise s'est considérablement allongée pour Richard Gasquet. Avant de se présenter dans les arènes de Cordoue face au défi ultime sur ocre, le Biterrois en est alors à 9 défaites en autant de rencontres face à Nadal. Il faut dire qu'il a traversé une phase difficile dans sa carrière et une suspension en 2009 à la suite d'un contrôle positif à la cocaïne. Mais il est de retour dans le Top 20 (15e), n'a absolument rien à perdre tandis que l'Espagnol, éreinté, revient tout juste d'une finale "cosmique" perdue sur le dur de Flushing Meadows face à Novak Djokovic. Alors pourquoi pas ?

Mais face à un public hostile, dans une ambiance de corrida, Gasquet est vite dépassé par la furia du "Taureau de Manacor" comme un poisson dans l'eau sur sa terre chérie. Après avoir à peu près résisté dans le premier set, le Français se fait breaker d'entrée de 2e après avoir mené 40/0. Entre 4-3 et 6-3, 6-0, 3-0, il s'effondre et perd 11 jeux consécutifs, sans solution face au coup droit lifté de Nadal dans la diagonale qui neutralise son revers. "Une montagne" comme il l'avait qualifié quelques mois plus tôt à Monte-Carlo. Lessivé comme Roger Federer en finale de Roland-Garros 2011, il se lâche face à un journaliste qui souligne son décrochage mental. "Je vais t'envoyer sur le terrain contre Nadal et on va voir ce qui va t'arriver !" La coupe est pleine.

Rafael Nadal lors de la demi-finale de Coupe Davis contre la France à Cordoue en 2011 Crédit: Getty Images

US Open 2013 : Le rêve d'une finale inaccessible

Tour : Demi-finale

Score : 6-4, 7-6(1), 6-2

Ce samedi, Richard Gasquet défiera pour la troisième fois de sa carrière Rafael Nadal à Flushing Meadows. Et leur précédent duel new-yorkais remonte déjà à près d'une décennie. C'était en 2013, lors de la dernière grande saison du Biterrois qui avait d'ailleurs disputé le Masters quelques semaines plus tard. Depuis la boucherie de Cordoue, les deux hommes ne s'étaient plus recroisés, l'ascendant psychologique du Majorquin était donc un peu moins vif dans l'esprit du Français. Pour la deuxième fois de sa carrière, après Wimbledon en 2007 face à Roger Federer, Gasquet se retrouve en demi-finale d'un Grand Chelem.

S'il a un monstre en face de lui, il n'est après qu'à deux matches de la consécration ultime d'une carrière et son parcours en impose (victoires en 8e et quart contre Milos Raonic et David Ferrer). Autant donc tenter le tout pour le tout. Et pendant deux sets, il tient tête à Nadal, produisant un tennis audacieux. Il devient même le premier joueur du tournoi à breaker l'Espagnol pour revenir à hauteur en début de deuxième acte. Malheureusement pour lui, dans les moments chauds, il n'y a pas photo, comme dans le tie-break du deuxième acte gagné 7-1 par Rafa. Même de retour à son tout meilleur niveau, le constat reste implacable : face à Nadal, il n'y a rien à faire. Définitivement.

Richard Gasquet lors de sa défaite face à Rafael Nadal en demi-finale de l'US Open 2013 Crédit: Panoramic

