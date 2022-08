Benjamin Bonzi

Classement ATP : 50e

Adversaire : Nick Kyrgios (25e)

Face-à-face : Néant

Meilleur résultat à l'US Open : 2e tour en 2022

Les raisons d'y croire

Avant cette année, il n'était jamais sorti des qualifications de l'US Open. Son tournoi, en termes de références personnelles, est donc d'ores et déjà une réussite comme sa victoire sur Ugo Humbert au 1er tour au bout des cinq sets (7-6, 6-1, 5-7, 3-6, 6-3), alors qu'il voyait le Messin revenir comme une balle. En atteignant ce 2e tour, Benjamin Bonzi a égalé ses meilleurs parcours en Grand Chelem, déjà réalisés à l'Open d'Australie et Wimbledon.

Le Nîmois de naissance est sans doute le Français le plus régulier cette saison sur le circuit et confirme sur le circuit principal (deux demies notamment à Marseille et Majorque) sa percée de 2021 en Challenger. Sur le plan tennistique pur, Nick Kyrgios lui est indubitablement supérieur, d'autant que l'Australien, finaliste à Wimbledon, réalise probablement sa meilleure saison sur le circuit. Mais ce dernier n'a pas caché sa lassitude des voyages ces dernières semaines. Dans un mauvais jour, sans motivation, il reste imprévisible et prenable. A Bonzi de sauter sur l'occasion… si elle se présente.

Arthur Rinderknech

Classement ATP : 58e

Adversaire : Daniil Medvedev (numéro 1 mondial)

Face-à-face : Néant

Meilleur résultat à l'US Open : 2e tour en 2021

Les raisons d'y croire

Battre un numéro 1 mondial, voilà un sacré défi proposé à Arthur Rinderknech. D'autant plus qu'il s'agit du tenant du titre Daniil Medvedev qui se sent comme un poisson dans l'eau - il l'avait d'ailleurs montré lors de sa célébration originale l'an dernier - à Flushing Meadows. L'horizon semble donc bien bouché pour le Français qui manque en plus de références ces derniers mois à cause d'une blessure tenace au poignet.

Il n'en reste pas moins que Rinderknech va mieux physiquement et était même ravi de pouvoir rejouer sans douleur après son 1er tour victorieux contre son compatriote Quentin Halys. Après avoir fait ses armes dans le tennis universitaire américain, il s'épanouit dans l'ambiance très bruyante de New York et ne part pas avec un désavantage psychologique contre un adversaire qu'il n'a jamais joué. Le voir triompher serait assurément un monumental exploit, mais il n'a rien à perdre.

Richard Gasquet

Classement ATP : 91e

Adversaire : Miomir Kecmanovic (36e)

Face-à-face : 1-0 pour Kecmanovic

Meilleur résultat à l'US Open : Demi-finale en 2013

Les raisons d'y croire

Et si le salut tricolore venait encore de la vieille garde ? A 36 ans, Richard Gasquet n'a plus beaucoup d'essence dans le réservoir, surtout au meilleur des cinq sets. Mais il est encore capable de coups d'éclat et il reste sur un 3e tour en Grand Chelem à Wimbledon. Techniquement parlant, il n'a toujours pas grand-chose à envier à la plupart des joueurs du circuit, et Miomir Kecmanovic ne fait pas exception à ce constat.

Cela étant dit, le Biterrois a déjà passé plus de trois heures sur le court au 1er tour et si les échanges venaient à s'éterniser contre le jeune Serbe, les perspectives ne seraient pas des plus réjouissantes. Après un début de saison impressionnant (quarts à Indian Wells et Miami), Kecmanovic a un peu marqué le pas ces dernières semaines. Gasquet peut avoir un beau coup à jouer, avec comme carotte un probable 3e tour de gala contre un certain Rafael Nadal.

Richard Gasquet, lors du premier tour de l'US Open 2022 face au Japonais Taro Daniel Crédit: Getty Images

Corentin Moutet

Classement ATP : 112e

Adversaire : Botic van de Zandschulp (22e)

Face-à-face : Néant

Meilleur résultat à l'US Open : 3e tour en 2020

Les raisons d'y croire

Il est l'un des rares de cette liste à avoir déjà fait mieux à Flushing Meadows. C'était il y a deux ans quand il s'était offert les scalps de Jiri Vesely et Daniel Evans, avant de tomber sèchement face à Félix Auger-Aliassime. Le talentueux (et parfois ombrageux) gaucher est un combattant qui s'épanouit dans les batailles au meilleur des cinq sets et il a indéniablement les qualités pour poser bien des problèmes à Botic van de Zandschulp.

Reste que son adversaire néerlandais a changé de catégorie depuis sa percée il y a tout juste un an à… New York. A l'époque, il avait atteint les huitièmes de finale et il a confirmé son nouveau statut cette saison, se rapprochant doucement mais sûrement du Top 20. En Grand Chelem, il a été au minium au 3e tour, c'est dire s'il est constant. Il faudra quelques tours de magie et quelques points de folie pour le déstabiliser, mais Moutet en est capable.

Hugo Grenier

Classement ATP : 119e

Adversaire : Matteo Berrettini (14e)

Face-à-face : Néant

Meilleur résultat à l'US Open : 2e tour en 2022

Les raisons d'y croire

Très minces, a priori. Indéniablement, Hugo Grenier est la belle surprise française de ce début de quinzaine. Le voir à ce stade est déjà inespéré, et ce pour deux raisons. D'abord, il a perdu en qualifications et a donc pu jouer le 1er tour grâce au statut de "lucky loser". Ensuite, il ne s'agit que de sa deuxième fois dans un grand tableau de Grand Chelem à 26 ans. La première avait eu lieu à Wimbledon où il avait aussi été repêché des qualifs avant de s'arrêter… au 2e tour.

Son envergure (1 mètre 96) et sa qualité de service sont deux atouts intéressants mais face à Matteo Berrettini, ils ne devraient pas suffire. L'Italien, privé de Wimbledon à cause du Covid, a connu une préparation compliquée à l'US Open avec deux défaites d'entrée à Toronto et Cincinnati. S'il n'affiche assurément pas sa meilleure forme, il a toutefois joué un 1er tour convaincant et son expérience d'ex-demi-finaliste à New York devrait le préserver d'une déconvenue majeure.

Hugo Grenier à l'US Open en 2022 Crédit: Getty Images

