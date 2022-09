Tennis

US Open - Sabalenka assume son rang en battant Pliskova et file en demie

US OPEN - Ce mercredi en quart de finale, Aryna Sabalenka a dominé Karolina Pliskova. Si le premier set a été vite plié, la 6e mondiale a rencontré plus de résistance lors du second. La Bielorusse s'impose en deux sets (6-1, 7-6). Revivez la balle de match qui offre la demie à Sabalenka.

