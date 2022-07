En sera-t-il ou non ? Novak Djokovic a remporté son 21e titre du Grand Chelem à Wimbledon et figure donc sur la liste des engagés pour l'US Open qui commence le 29 août. Il a déjà remporté trois fois ce tournoi. La liste, qui correspond au classement ATP du lundi 18 juillet, est une liste que l'on peut considérer comme automatique.

A l'heure actuelle, le Serbe ne pourra pas disputer le dernier Grand Chelem calendaire de la saison 2022. Il sera empêché d'entrer aux Etats-Unis en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid 19.

L' US Open s'en remet au Gouvernement américain

"En accord avec les règles du Grand Chelem, tous les joueurs éligibles sont automatiquement inscrits sur la liste des engagés hommes et femmes sur la base du classement 42 jours avant le premier lundi du tournoi", a indiqué l'association du tennis américain dans un communiqué.

"L'US Open n'a pas de règle en ce qui concerne le vaccin pour les joueurs, mais respectera la position du gouvernement américain en ce qui concerne l'entrée aux Etats-Unis des personnes qui ne sont pas Américaines et qui ne sont pas vaccinées", indique-t-on de même source.

L'US Open doit voir le retour du Numéro 1 mondial, le Russie Daniil Medvedev, qui viendra défendre son titre. Comme les autres joueurs russes, il n'a pu jouer à Wimbledon cette année en raison de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Les citoyens russes seront autorisés à jouer à New York mais pas sous leur drapeau.

Serena va faire son retour devant son public

Serena Williams, qui a remporté le premier de ses six titres à l'US Open en 1999, reste à un titre des 24 victoires en Grand Chelem, le record, établi par l'Australienne Margaret Court, est également présente sous le statut de classement protégé.

L'Américaine a remporté son dernier tournoi du Grand Chelem en Australie en 2017, alors qu'elle était enceinte, et son dernier US Open en 2014. Après s'être arrêtée de jouer pendant un an en raison de blessures, la joueuse de 40 ans, ancienne numéro 1 mondiale, avait fait son retour à Wimbledon le mois dernier où elle a été battue au premier tour par la Française Harmony Tan.

La championne sortante, la Britannique Emma Raducanu, et la Japonaise Naomi Osaka, qui a remporté l'US Open en 2018 et 2020, figurent également sur la liste des engagées.

