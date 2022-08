Les soeurs Venus et Serena Williams ont obtenu une invitation pour jouer ensemble le double féminin de l'US Open qui débute lundi, ont annoncé samedi les organisateurs de ce qui pourrait être le dernier tournoi de l'extraordinaire carrière de la reine Serena.

Venus, 42 ans, et Serena, 40 ans, ont remporté deux fois l'US Open en double (1999 et 2009), mais ne l'avaient plus disputé ensemble depuis 2014. Au total, le duo a remporté 14 titres majeurs en double depuis sa première participation en Grand Chelem, déjà à l'US Open, en 1997. Serena Williams a annoncé au début du mois qu'elle prendrait prochainement sa retraite à l'issue d'une carrière particulièrement riche (23 titres du Grand Chelem en simple), sans dire exactement où ni quand.

Les probabilités sont fortes que l'US Open soit son ultime tournoi. L'ex-N.1 mondiale, aujourd'hui retombée au 410e rang, fera son entrée en lice lundi en nocturne face à la Monténégrine Danka Kovinic (80e). En cas de défaite, ce ne serait donc pas son tout dernier match puisqu'elle est désormais engagée en double.

