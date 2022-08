Tennis

US Open - simple dames - 1er tour - Serena Williams - Serena est-elle la plus grande joueuse de l’histoire ?

US Open 2022 – Alors que Serena Williams s’apprête à faire ses adieux au tennis, une question se pose "Serena Williams est-elle la plus grande joueuse de l’histoire ?". Dans Eurosport Tennis Club, Justine Henin tente de répondre à cette question et revient sur l’impact qu’a eu l’Américaine sur le tennis et sur l’histoire de ce sport. Suivez l'US Open en intégralité en direct sur Eurosport.

00:03:40, il y a une heure