L'US Open d'Emma Raducanu a commencé par une grosse frayeur. Vendredi, elle a interrompu à deux reprises sa séance d'entraînement. Elle a même fondu en larmes et tout le monde a craint le pire. Le tournoi allait-il perdre sa tenante du titre avant même que les débats ne soient ouverts ? Finalement, rien de dramatique. "J'ai juste deux ampoules, et quelques trucs qui m'ont agacée aujourd'hui, a confié la Britannique. C'est juste une de ces journées où vous avez l'impression que rien ne va. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais c'était une de ces journées pour moi aujourd'hui."

Ad

On saura très vite si ce n'était que son humeur du jour, ou un blues révélateur d'un état d'esprit plus général. Car tel sera bien le principal défi de la jeune Raducanu à Flushing Meadows : gérer ses émotions, le poids de ce qu'il s'est passé il y a un an au même endroit. La tornade Raducanu avait soufflé sur New York. A moins de 19 ans, elle entrait dans la galaxie des championnes en Grand Chelem. Le rêve d'une vie, que l'immense majorité des joueuses n'atteint jamais, assouvi si vite, si jeune. Ce titre, c'est, depuis un an, son bonheur, sa gloire, mais aussi son boulet. Celui qui complique tout.

US Open Leylah Fernandez - Océane Dodin - Highlights US Open IL Y A 32 MINUTES

Emma Raducanu à Wimbledon en 2022. Crédit: Eurosport

Si vous, vous ne changez pas, les gens autour de vous changent

Ces douze derniers mois, la Britannique tente d'assimiler tout ça à marche forcée. Pas simple. "Si vous prenez quelqu'un comme Carlos Alcaraz, décrypte le consultant d'Eurosport Alex Corretja, on voit qu'il a besoin en ce moment d'assimiler tout ce qu'il a fait depuis le début de l'année. Mais pour lui, les choses ont été réalisées étape par étape, même s'il a vite franchi les paliers. Pour Emma, tout est venu d'un coup et elle a en plus atteint le palier ultime tout de suite en gagnant un Grand Chelem. C'est difficile, forcément."

D'autant que Raducanu n'a pas seulement acquis le statut de championne, mais aussi celui de superstar du tennis et du sport britannique (au minimum). "C'est un changement tellement brutal et radical dans la vie d'une jeune femme, plaide Kim Clijsters. Je ne parle pas seulement de ce qui s'est passé sur le court, mais aussi et surtout autour. Tout ce qui vient s'accumuler. Les gens vous regardent différemment, que vous soyez chez vous en Grande-Bretagne ou que vous alliez jouer un tournoi en Australie ou au Luxembourg. Si vous, vous ne changez pas, les gens autour de vous changent. Tout le monde parle et pense à votre place. Alors il faut du temps pour s'habituer à de tels bouleversements."

Emma Raducanu a dû gérer depuis douze mois son statut de championne... et de star. Crédit: Getty Images

"Le plus grand changement dans ma vie ? Désormais, il y a toujours du monde autour de moi, relevait d'ailleurs la joueuse vendredi. Avant, je pouvais faire à peu près ce que je voulais, on me laissait tranquille. Maintenant, il y a toujours beaucoup de personnes autour de moi. Tout le temps. C'est arrivé comme ça. Oui, tout au long de l'année, j'ai essayé de m'habituer à ça. Mais ça fait partie de mon métier c'est une conséquence du sport de haut niveau. Je ne me plains pas."

Le risque du gadin

"On peut imaginer que ce n'est pas simple de gérer tout ça aussi jeune, sans aucune expérience", confirme sa compatriote Justine Hénin. C'est vrai, après les louanges et les courbettes de la fin de l'été 2021, Emma Raducanu a surtout entendu beaucoup de critiques depuis douze mois. Certaines fondées, d'autres générées par le fait qu'elle est devenue une cible.

"Je ne la connais pas personnellement, donc je me garderai bien de la critiquer, prévient Hénin. Le fait qu'elle ait changé plusieurs fois de coach par exemple. Elle a été très critiquée pour ça, mais beaucoup parlent sans vraiment savoir et je n'ai pas envie de la juger. La seule chose que je peux dire, c'est qu'elle doit continuer à rester concentrée sur le jeu. Le jeu doit être son point d'équilibre par rapport à toute l'attention et les sollicitations qui ont afflué après sa victoire en Grand Chelem."

Actuellement 11e mondiale (elle a atteint le 10e rang au plus haut), Emma Raducanu a capitalisé pendant un an sur sa victoire new-yorkaise. Elle jouera gros, dès mardi contre Alizé Cornet, un premier tour sacrément dangereux, si elle ne veut pas dégringoler au classement WTA. Dans le pire des cas, elle pourrait se retrouver au-delà de la 80e place.

Emma Răducanu Crédit: Getty Images

Je pense que son tennis est meilleur aujourd'hui qu'il ne l'était quand elle a gagné l'US Open

Mais quoi qu'il arrive ces quinze prochains jours, elle a sans doute hâte de refermer cette page. Qu'elle conserve son titre, réussisse un tournoi solide ou disparaisse précocement, elle quittera New York avec un poids en moins. C'est une libération qui l'attend. "Je suis convaincu que, quel que soit le scénario de son US Open, après ce tournoi, ce sera le début de quelque chose de nouveau pour Emma. Elle se sentira beaucoup plus libre", estime ainsi Alex Corretja.

Evidemment, le scénario idéal serait de remettre le couvert. Un deuxième titre consécutif chasserait les doutes et la théorie du "coup de chance" ou, disons plutôt, de l'euphorique insouciance impossible à renouveler. Est-il raisonnable d'y croire ? Elle a montré récemment des flashes de la Raducanu version été 2021. A Cincinnati notamment. Peut-être est-ce trop peu, trop tard. Ou le signe annonciateur de quelque chose de grand.

"Dans les tournois de préparation, elle a montré plus de choses que l'année dernière à la même période, rappelle Kim Clijsters. C'est le signe qu'elle gagne en maturité et je pense que son tennis est meilleur aujourd'hui qu'il ne l'était quand elle a gagné l'US Open."

"Au fond, juge Justine Hénin, on ne sait pas encore exactement quelle joueuse est Emma Raducanu. On ne peut pas le savoir tout à fait après l'US Open l'an dernier. Elle était pleine de fraîcheur, c'est superbe à voir. Mais on doit encore la voir évoluer pour savoir. Il faut attendre pour juger de ce qu'elle a dans le ventre."

C'est vous les gars qui me parlez de classement et de pression

"Une seule chose m'inquiète un peu à propos d'Emma, analyse quant à lui Mats Wilander. L'an dernier, à l'US Open nous avions vu trois choses d'elle :

1. Quelqu'un qui bougeait mieux que la plupart des joueuses

2. Qui était mentalement plus forte que la plupart des joueuses.

3. Et, presque le plus important, quelqu'un qui dominait en puissance, qui jouait plus vite et plus fort que tout le monde.

Là, il y a un point d'interrogation car, depuis, je n'ai plus vu Emma déborder ses adversaires comme ça. Elle a gagné des matches en se battant, et parce qu'elle se déplace toujours très bien, et en étant régulière. Mais elle n'a plus ce petit plus qu'elle avait à New York des deux côtés, coup droit et revers, et même au service. Bien sûr, c'est une joueuse complète, mais il lui manque peut-être ce coup fort qui 'tue' l'adversaire. Je pense qu'elle fera 15 ou 20 quarts de finale en Grand Chelem, grâce à sa palette très complète. Mais pour gagner, sans un coup destructeur que peut avoir une Swiatek, ou même une Rybakina quand elle joue bien, c'est plus difficile."

En dépit de toutes les questions, des doutes, des attentes, des critiques, des sollicitations et de tout le reste, Emma Raducanu, elle, tente de rester zen. Même si les larmes de vendredi n'augurent pas forcément d'une tranquillité de tous les instants chez elle. "C'est vous les gars qui me parlez de classement et de pression, a-t-elle asséné lors de sa conférence de presse d'avant-tournoi. Défendre un titre, ça ne veut rien dire, c'est un truc pour les médias. Moi, je vais me concentrer sur ce que j'ai à faire. Et les faire à ma façon."

Emma Raducanu lors du tournoi de Cincinnati. Crédit: Getty Images

US Open C'était la fête du passing : le top 5 de lundi IL Y A 40 MINUTES