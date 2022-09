Du suspense jusqu'au bout. Ce dimanche, c'est finalement l’Italien Matteo Berrettini, 14e joueur mondial et tête de série n°13, qui a validé son ticket pour les quarts de finale de l'US Open, après avoir éliminé l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, 39e joueur mondial, en cinq manches (3-6, 7-6 (2), 6-3, 4-6, 6-2) et 2h46 de jeu, sur le court Louis-Armstrong. Alejandro Davidovich Fokina a semblé avoir perdu définitivement le match dans l'ultime manche. A 1-4 40-0, l'Espagnol a chuté, avant de se tenir le genou gauche.

S'il a su remporter son jeu de service dans la foulée, derrière, il a sollicité un temps-mort médical. Berrettini, auteur de 49 coups gagnants contre 28, a ensuite remporté sept des neuf derniers points du match. Pour valider sa victoire au bout de sa troisième opportunité. Pourtant, Davidovich Fokina, qui a commis autant de fautes directes que son adversaire (47), avait remporté leur unique affrontement avant celui-ci. C'était lors de l'édition 2021 de Monte-Carlo.

Davidovich Fokina avait pourtant pris les devants

Et dans ce huitième de finale, Alejandro Davidovich Fokina a semblé être à nouveau en mesure de jouer un bien mauvais tour à l'Italien. C'est d'ailleurs lui qui avait pris les commandes d'entrée, avec le gain du premier set, à la faveur d'un unique break realisé d'entrée, à sa quatrième opportunité (6-3). Matteo Berrettini, qui a semblé emprunté dès les premiers coups échangés, est petit à petit monté en puissance. Et si, dans la deuxième manche, il a de nouveau été le premier à se faire breaker, cette fois à 2-2 et malgré une première balle sauvée, il a su débreaker dans la foulée. Emmené ensuite dans un tie-break, le Transalpin n'a pas eu à regretter sa première balle de set obtenue à 5-4 avant ce jeu décisif. Car la deuxième a été la bonne (7-6 (2)).

L'ancien numéro six mondial a ensuite enchaîné pour passer devant, avec le gain du troisième set, grâce à un break d'entrée puis un double-break au moment de conclure (6-3). Mais il était dit que les deux hommes avaient l'intention de faire durer le plaisir jusqu'au bout. Dans la quatrième manche, le 39e joueur mondial, au lieu de baisser les bras, a su faire le break à 1-1 pour finir par égaliser à deux manches partout (6-4). Mais cela n'a pas suffi derrière pour avoir le dernier mot. Demi-finaliste de l'édition 2019, Matteo Berrettini reste donc en course pour faire aussi bien voire même mieux. Son prochain adversaire sera Norvégien Casper Ruud, 7e joueur mondial et tête de série n°5.

